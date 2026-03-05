Giorgia Venturini incinta del secondo figlio con Marco De Sanctis

Luca Bianchi | 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Venturini è incinta del secondo figlio. La conduttrice ha annunciato la gravidanza con una foto sui social mostrando il pancione. Il bambino nascerà in estate e si chiamerà Pietro, fratellino di Sole Tea.

Giorgia Venturini
Giorgia Venturini incinta del secondo figlio con Marco De Sanctis

La famiglia di Giorgia Venturini si prepara ad accogliere un nuovo arrivo. La conduttrice televisiva aspetta il secondo figlio dal marito Marco De Sanctis. I due sono già genitori di Sole Tea, nata tre anni e mezzo fa dopo un percorso di fecondazione assistita.

L’annuncio è arrivato sui social. La presentatrice di X-Style, il programma in onda su Canale 5, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare con il pancione, indossando jeans e reggiseno. Tra le mani tiene un giornale aperto con la scritta “Baby is coming soon”. Nella didascalia ha scelto un tono ironico: «Extra small? Not anymore», un modo per raccontare con leggerezza la gravidanza.

Leggi anche: Claudia Dionigi incinta del secondo figlio: Ho avuto tanta paura, ma ora inizio a godermi la gravidanza

Venturini ha scoperto di aspettare un bambino l’8 dicembre. Il parto è previsto per l’estate e la coppia conosce già il sesso del nascituro. Sarà un maschio e si chiamerà Pietro. Diventerà così il fratellino minore di Sole Tea.

La relazione tra Giorgia Venturini e Marco De Sanctis dura da molti anni. I due si sono incontrati quattordici anni fa durante una vacanza in Sardegna e nel 2022 hanno celebrato il matrimonio.

La conduttrice non intende rallentare troppo gli impegni professionali. Vorrebbe portare a termine la stagione televisiva e continuare anche con la radio, se la gravidanza lo permetterà. L’idea è fermarsi solo ad agosto e tornare al lavoro già a settembre.

Per Venturini l’attività professionale resta centrale. Il lavoro, ha raccontato, le dà energia e le permette di mantenere la propria indipendenza, oltre a ricordarle ogni giorno chi è, anche oltre il ruolo di madre.