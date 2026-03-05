Giorgia Venturini incinta del secondo figlio con Marco De Sanctis

Giorgia Venturini è incinta del secondo figlio. La conduttrice ha annunciato la gravidanza con una foto sui social mostrando il pancione. Il bambino nascerà in estate e si chiamerà Pietro, fratellino di Sole Tea.

La famiglia di Giorgia Venturini si prepara ad accogliere un nuovo arrivo. La conduttrice televisiva aspetta il secondo figlio dal marito Marco De Sanctis. I due sono già genitori di Sole Tea, nata tre anni e mezzo fa dopo un percorso di fecondazione assistita.

L’annuncio è arrivato sui social. La presentatrice di X-Style, il programma in onda su Canale 5, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare con il pancione, indossando jeans e reggiseno. Tra le mani tiene un giornale aperto con la scritta “Baby is coming soon”. Nella didascalia ha scelto un tono ironico: «Extra small? Not anymore», un modo per raccontare con leggerezza la gravidanza.

Venturini ha scoperto di aspettare un bambino l’8 dicembre. Il parto è previsto per l’estate e la coppia conosce già il sesso del nascituro. Sarà un maschio e si chiamerà Pietro. Diventerà così il fratellino minore di Sole Tea.

La relazione tra Giorgia Venturini e Marco De Sanctis dura da molti anni. I due si sono incontrati quattordici anni fa durante una vacanza in Sardegna e nel 2022 hanno celebrato il matrimonio.

La conduttrice non intende rallentare troppo gli impegni professionali. Vorrebbe portare a termine la stagione televisiva e continuare anche con la radio, se la gravidanza lo permetterà. L’idea è fermarsi solo ad agosto e tornare al lavoro già a settembre.

Per Venturini l’attività professionale resta centrale. Il lavoro, ha raccontato, le dà energia e le permette di mantenere la propria indipendenza, oltre a ricordarle ogni giorno chi è, anche oltre il ruolo di madre.