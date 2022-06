Giorgia Venturini sposa col pancino : tanti amici vip alle nozze

La conduttrice; Giulia Salemi si è aggiudicata il bouquet. Decisamente glamour il matrimonio di. L'ospite di "X-Syle" e l'imprenditore si sono detti sì nella splendida cornice della Basilica di San Marco in Campidoglio a Roma.

Per il ricevimento hanno scelto una location da favola sull'Appia Antica, dove hanno accolto numerosi ospiti VIP tra cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Barbara d'Urso, Paolo Brosio, Sarah Altobello, Giacomo Urtis, Fabiola Sciabarrasi, Elisabetta Franchi e Giorgia Rossi. La sposa era bellissima, con un abito di pizzo bianco che le fasciava il ventre: ad agosto sarà mamma. La cerimonia è stata come di consueto, con la splendida sposa nel suo abito di pizzo bianco che metteva in risalto il suo pancione e il velo lunghissimo e il sposo elegante ed emozionato che l'aspetta all'altare.

Dopo il sì c'è stato il lancio del bouquet: a vincere è stata Salemi che si è letteralmente lanciata sui fiori. "Amore siamo i prossimi, andiamo a bloccare la chiesa", ha detto Pretelli. Giorgia e Marco sono una coppia da qualche anno, "anche se con i nostri alti e bassi e le nostre crisi" ha confidato in un'intervista. Nonostante le difficoltà, l'amore è stato più forte ed è stato suggellato da una festa strepitosa. La cerimonia è stata romantica, la festa scatenata. C'erano fiori a profusione, luci che creavano un'atmosfera magica e musica dal vivo. La sposa ha cambiato vestito, sottolineando ancora di più il suo pancione: ad agosto sarà mamma di una bambina, Sole Tea, e non è più nella sua pelle...

Altre News per: giorgiaventurinisposapancinotantiamicialle