Claudia Dionigi incinta del secondo figlio: Ho avuto tanta paura, ma ora inizio a godermi la gravidanza

Claudia Dionigi, ex protagonista di Uomini e Donne, condivide la gioia e le paure della sua seconda gravidanza. Dopo la piccola Mariavittoria, la coppia attende un maschietto, ma non sono mancati i momenti di difficoltà. Scopriamo insieme il suo viaggio emotivo verso la maternità, trasmesso con onestà ai suoi fan.

Claudia Dionigi, ex protagonista di Uomini e Donne, ha annunciato sui social di essere di nuovo incinta. Dopo la nascita della piccola Mariavittoria, la sua primogenita avuta con Lorenzo Riccardi, la coppia è in attesa di un maschietto.

La rivelazione sui momenti difficili

Nonostante la felicità, Claudia ha voluto raccontare con sincerità i momenti difficili vissuti all'inizio della seconda gravidanza. In un video pubblicato su Instagram, ha spiegato: “Un’altra vita sta crescendo dentro di me, però non è stato tutto rose e fiori”.

La Dionigi ha rivelato di aver dovuto affrontare esami delicati, come la villocentesi: “Chi ci è passato sa benissimo che non è una passeggiata, né fisicamente né emotivamente. Abbiamo avuto tanta, tanta paura. Quei giorni sono sembrati infiniti, era come vivere in un limbo”.

Ha poi confidato i suoi stati d’animo più intimi: “Ho pianto in silenzio, non volevo farmi vedere da Mariavittoria in quel modo. Ho cercato di mantenere un equilibrio, ma non è stato facile”.

Ora va meglio: "Inizio a godermela"

Fortunatamente, la situazione è migliorata: “Adesso sto iniziando a godermi un pochino questa gravidanza. Ne ho veramente bisogno”, ha detto con sollievo. Claudia ha voluto condividere la sua esperienza anche per supportare altre donne: “Non voglio impietosire nessuno, ma mandare un messaggio a chi sta vivendo paure e attese. Non perdete mai la speranza, il vostro coraggio è più grande di quanto pensiate”.

La coppia aveva annunciato l’arrivo del secondogenito con un messaggio carico di emozione: “Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte… ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma si moltiplica e fa esplodere di gioia la nostra famiglia”.

