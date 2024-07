Realme presenta in India la serie realme 13 Pro

realme svela la serie 13 Pro, ridefinendo il premium con una fotocamera ultra nitida con AI e design ispirato a Monet

Fotocamera ultra nitida dotata di AI: la prima al mondo con AI Ultra Clarity, fotocamera periscopica Sony N°1 al mondo, diventando lo smartphone più sottile dotato di obiettivo periscopico 3x, e modalità AI Smart Removal.

Design ispirato a Monet: ispirato all'arte di Monet e sviluppato in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston (MFA), combinando tecnologia avanzata ed estetica impressionista.

Migliore durabilità: certificazione IP65 e vetro Armor Shield con Corning Gorilla Glass 7i; La versione Emerald Green ha ricevuto la certificazione Swiss SGS Premium Performance 5-star Drop Resistance, resistendo a cadute da un'altezza massima di 1,65 metri su superficie di granito da tutti i sei lati e gli spigoli.

Prestazioni premium: alimentato dal processore Snapdragon® 7s Gen 2 5G, la serie include fino a 12GB di RAM e 512GB di memoria, con un sistema di raffreddamento a 9 strati per una dissipazione del calore efficiente.

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha presentato ufficialmentein India la tanto attesa serie realme 13 Pro. Questa nuova serie, caratterizzata da una fotocamera ultra nitida con AI, combina tecnologia fotografica all'avanguardia con design mozzafiato ispirati a uno dei maestri leggendari dell'Impressionismo, Claude Monet. La serie realme 13 Pro include due modelli: realme 13 Pro+ e realme 13 Pro, entrambi dotati della prima architettura fotografica AI del settore. La nuova serie è disponibile in Monet Gold, Monet Purple e Emerald Green.

realme mira a un'avanzata nel mercato di fascia medio-alta

Durante l'attesissimo evento di lancio della serie realme 13 Pro, realme ha svelato i suoi ambiziosi piani per diventare un attore principale nel mercato degli smartphone di fascia medio-alta. Questa ambizione è evidente in tre aree chiave: Popolarizzazione della memoria in grande quantità, miglioramento della qualità e il Piano Popolarizzatore AI+UI.

Come marchio tecnologico che comprende profondamente i giovani utenti, realme promette che ogni futura serie numerica Pro sarà dotata di un'opzione di memoria da 512GB, soddisfacendo le aspettative di questo esigente target demografico. Per migliorare la durabilità dei suoi prodotti, realme ha anche confermato che ogni futuro telefono della serie numerica Pro sarà dotato di una resistenza minima all'acqua e alla polvere IP65.

A giugno, realme ha annunciato il suo Next AI Lab e il Piano Popolarizzatore AI+UP, con l'obiettivo di portare esperienze AI di nuova generazione ad almeno 100 milioni di utenti nei prossimi tre anni. Il lancio della serie realme 13 Pro segna il primo passo per realizzare questa visione, offrendo la fotocamera ultra nitida con AI, alimentata dalle avanzate capacità AI di realme.

"Siamo impegnati a diventare la scelta premium per i giovani che cercano uno smartphone di fascia medio-alta," ha dichiarato l'azienda. "Siamo fiduciosi che la nostra nuova serie numerica Pro, a partire dalla serie realme 13 Pro, guiderà il nostro prossimo capitolo in questo emozionante viaggio."

Fotocamera ultra nitida con AI, spingendo i confini della fotografia mobile

La serie realme 13 Pro eleva la fotografia mobile a nuovi livelli con la sua rivoluzionaria fotocamera ultra nitida con AI. Questo combina hardware e software avanzati per offrire una chiarezza delle immagini, dettagli e accuratezza dei colori senza pari.

Il realme 13 Pro+ presenta un sistema a doppia fotocamera principale Sony, consentendo agli utenti di catturare immagini eccezionali in diverse condizioni di illuminazione. Questo include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) dotata del sensore Sony LYT-701 da 1/1.56'', lunghezza focale equivalente a 24mm, e una fotocamera tele periscopica da 50MP con sensore Sony LYT-600 da 1/95'', zoom ottico 3x, lunghezza focale equivalente a 73mm. Questo segna il primo utilizzo del sensore Sony LYT-600 in una fotocamera periscopica. Entrambe le fotocamere hanno ricevuto la certificazione TÜV Rheinland High Resolution Camera, che attesta la loro qualità e prestazioni superiori delle immagini. Il realme 13 Pro+ è anche lo smartphone più sottile con un obiettivo periscopico 3x.

La fotocamera principale del realme 13 Pro presenta un sensore Sony LYT-600 da 50MP con una dimensione di 1/95'' che offre fotografie straordinarie sia di giorno che di notte. Questa configurazione impressionante, con una lunghezza focale equivalente a 26mm, apertura f/1.88, OIS e supporto ISZ 2X, offre una qualità dell'immagine eccezionale.

Segnando l'ultima conquista nella sua innovazione AI, realme ha sviluppato HYPERIMAGE+, la prima architettura fotografica AI del settore, caratterizzata da un'architettura a tre strati che consiste in ottiche di punta, algoritmi di imaging AI on-device e editing di immagini AI basato su cloud. Basandosi su questo, algoritmi di imaging AI e editing fotografico AI elaborano ulteriormente i dati delle immagini per migliorare la qualità visiva dei contenuti foto e video.

Sfruttando la potenza dei modelli AI su larga scala, la serie realme 13 Pro introduce funzionalità AI efficienti per migliorare le esperienze mobili. L'AI Ultra Clarity per migliorare la risoluzione e aumentare la chiarezza delle immagini sfocate. La modalità AI Smart Removal permette di rimuovere estranei e oggetti indesiderati dalle foto con un solo clic. L'AI Group Photo Enhance consente di scattare una foto di gruppo con la fotocamera principale o grandangolare ultra-wide con dettagli facciali chiari anche per quelli posizionati ai bordi o nella fila posteriore. Questa serie porta le capacità di imaging di realme a nuovi livelli, portando la fotocamera ultra nitida con AI agli utenti.Alcune funzionalità AI saranno disponibili nel mercato europeo a breve, rimanete sintonizzati per aggiornamenti ufficiali.

Design ispirato a Monet, un capolavoro nelle tue mani

La serie realme 13 Pro non è solo fotografia eccezionale; è una dichiarazione di stile. realme ha annunciato la sua collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston (MFA), per portare l'ispirazione da uno dei maestri leggendari dell'Impressionismo, Claude Monet, nella serie realme 13 Pro. Prendendo ispirazione dalle rappresentazioni della natura e della bellezza di Monet, il design della serie realme 13 Pro cattura gli effetti abbaglianti di luce e colore da due capolavori, "Covone, crepuscolo" e "Ninfee".

Le balle di fieno dorate e le ninfee viola sono state trasformate in due varianti di colore –Monet Purple e Monet Gold – ciascuna centrata su colori a bassa saturazione che evocano una sensazione di comfort e vitalità. Entrambi i modelli presentano anche un materiale simil-vetro satinato realizzato con un processo "flash gold", riprodotto da milioni di particelle scintillanti che si uniscono per emulare le pennellate di Monet sul vetro ad alta lucentezza, catturando i momenti fugaci nei suoi dipinti.

Il design della serie realme 13 Pro fonde l'estetica impressionista con la tecnologia avanzata per portare l'arte di Monet alla vita in un modo completamente nuovo.

Durabilità e prestazioni incomparabili

La serie realme 13 Pro è alimentata dal processore Snapdragon® 7s Gen 2 5G, costruito su un processo a 4nm per prestazioni superiori e basso consumo energetico. Il processore a 8 core, con 4 core ARM® Cortex-A78 a 2.4GHz e 4 core ARM® Cortex-A55 a 1.95GHz, offre velocità fulminee e multitasking fluido. Accoppiato con la GPU Adreno 710, garantisce un'esperienza di gioco senza interruzioni e visuali sorprendenti. Un sistema di raffreddamento a 9 strati, caratterizzato da un grande VC temperato, che è il 40% più grande della generazione precedente e grafite, dissipa efficacemente il calore, offrendo un'esperienza fresca e confortevole anche durante l'uso intensivo.

La serie realme 13 Pro offre fino a 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria, fornendo un'esperienza completa con una risposta delle app più veloce, FPS più elevati nei giochi e esperienze connesse più fluide.

Per fornire maggiore tranquillità ai giovani utenti, la serie realme 13 Pro presenta un design del telaio intermedio integrato e una sigillatura con colla 3D dello schermo, migliorando le sue prestazioni complessive contro polvere e acqua. La serie vanta una resistenza alla polvere e all'acqua IP65, il che significa che il dispositivo può prevenire completamente l'ingresso di polvere e resistere a spruzzi di liquidi a bassa pressione da qualsiasi angolazione senza alcun impatto.

Inoltre, la serie utilizza il vetro Armor Shield con Corning Gorilla Glass 7i. Rispetto al vetro di copertura utilizzato nel realme 12 Pro, questo vetro offre un miglioramento del 160% nella resistenza alle cadute e un miglioramento del 100% nella resistenza ai graffi. La versione Emerald Green ha anche ricevuto la certificazione Swiss SGS Premium Performance 5-star Drop Resistance. Può resistere a cadute da un'altezza massima di 1,65 metri su superficie di granito da tutti i sei lati e gli spigoli, senza anomalie visibili nell'aspetto e funzionalità normale.

Il lancio della serie realme 13 Pro riflette l'impegno di realme a fare una svolta nel mercato medio-alto concentrandosi su AI, qualità del prodotto e durabilità.