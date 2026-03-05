Lewis Hamilton pronto alla nuova stagione con Ferrari dopo test positivi

Lewis Hamilton apre la sua ventesima stagione in Formula 1 con la Ferrari e guarda al debutto del Mondiale a Melbourne. Dopo i test invernali positivi, il pilota inglese parla di fiducia nel lavoro del team e di una motivazione ritrovata.

Lewis Hamilton si prepara a iniziare la sua ventesima stagione in Formula 1 con uno sguardo deciso al primo appuntamento del Mondiale, in programma domenica a Melbourne. Il pilota britannico affronta l’avvio del campionato con fiducia nella Ferrari dopo i risultati raccolti durante i test invernali.

«È bello rivedere tutti, è fantastico essere qui. Sono passati vent’anni dal mio debutto», ha detto il sette volte campione del mondo parlando dell’inizio della nuova annata. Durante le prove prestagionali la scuderia ha completato un chilometraggio elevato, elemento che secondo Hamilton ha permesso alla squadra di raccogliere dati utili e migliorare il lavoro svolto nei mesi precedenti.

Leggi anche: Lewis Hamilton e Raye: nuova coppia? Il pilota Ferrari e la cantante sempre più vicini

Il pilota ha spiegato che la squadra ha lavorato intensamente sia in fabbrica sia in pista. Dai test sono arrivate indicazioni utili per correggere gli errori dell’ultima stagione e rafforzare i punti già solidi del progetto tecnico.

Hamilton ha raccontato anche il percorso personale dopo un’annata difficile. Il britannico ha ammesso di aver attraversato un momento complicato dal punto di vista sportivo, ma di aver ritrovato sicurezza. «Per un periodo avevo perso di vista chi ero. Ora quella fase è alle spalle. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, ma bisogna continuare a lottare», ha detto il pilota.

Alla vigilia del campionato, il suo obiettivo resta chiaro. «Vincere è la ragione per cui lavoriamo ogni giorno», ha spiegato. Hamilton sa però che la concorrenza sarà forte. Nei test la Mercedes è apparsa veloce, mentre la Red Bull potrebbe non aver ancora mostrato tutto il proprio potenziale.

Nonostante le incognite, il britannico guarda alla stagione con determinazione. Alle spalle sente il sostegno del team e punta a sfruttare ogni occasione per restare nelle posizioni di vertice già dalle prime gare del campionato.