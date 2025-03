Formula 1 2025: Hamilton sereno al debutto con Ferrari; Norris prevede una stagione equilibrata

La stagione 2025 di Formula 1 prende il via questo weekend con il Gran Premio d'Australia a Melbourne. Durante le conferenze stampa pre-gara, i piloti hanno condiviso le loro aspettative per la nuova stagione.

Lewis Hamilton, al suo debutto con la Scuderia Ferrari, ha espresso entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato di non avvertire pressioni esterne, sottolineando che le aspettative maggiori provengono da sé stesso. Ha affermato di sapere cosa può offrire al team e di essere concentrato sul lavoro da svolgere.

Charles Leclerc, compagno di squadra di Hamilton in Ferrari, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra. Ha affermato che la Ferrari supporta l'intera squadra e non un singolo pilota, mostrando fiducia nella collaborazione con Hamilton.

Max Verstappen, campione del mondo in carica con Red Bull, ha riconosciuto i miglioramenti della vettura ma ha evidenziato la necessità di ulteriori progressi in alcuni settori. Ha ammesso che la stagione potrebbe essere più combattuta rispetto alla precedente e che al momento la Red Bull non è la più veloce, ma ha ricordato che la stagione è lunga e le cose possono cambiare.

Lando Norris, pilota della McLaren, ha previsto una competizione equilibrata per la stagione 2025. Ha dichiarato che la McLaren non è superiore ai principali concorrenti e che sarà un weekend impegnativo. Ha menzionato la forza mostrata da squadre come Red Bull, Mercedes e Ferrari durante i test, indicando che la competizione sarà serrata.

Il Gran Premio d'Australia 2025 si preannuncia quindi ricco di emozioni, con piloti e team pronti a darsi battaglia per conquistare la vittoria nella gara inaugurale della stagione.

