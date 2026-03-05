Lucio Dalla e Lucio Battisti celebrati con il vinile L'alba di Lucio
Lucio Dalla e Lucio Battisti sono nati a poche ore di distanza e questa singolare coincidenza ha ispirato L’alba di Lucio, un progetto discografico pubblicato da Sony Music. Il vinile rende omaggio ai due cantautori italiani proprio nei giorni dei loro compleanni, il 4 e il 5 marzo.
Dalla venne alla luce a Bologna il 4 marzo 1943. Il giorno successivo, il 5 marzo, nacque Battisti a Poggio Bustone, nel Reatino. Due destini che hanno segnato la storia della musica italiana e che oggi vengono ricordati insieme attraverso una pubblicazione pensata per gli appassionati.
Il disco è un vinile da 12 pollici a 45 giri, realizzato in edizione limitata e numerata. Può essere ordinato soltanto per due giorni, il 4 e il 5 marzo, esclusivamente attraverso lo store online di Sony Music.
Il progetto è stato curato anche nei dettagli estetici. Il vinile presenta una particolare colorazione marble nelle tonalità blu e lavanda, mentre la copertina illustrata porta la firma dell’artista Matteo Berton.
La tracklist accosta due canzoni che rappresentano momenti centrali delle carriere dei due musicisti. Da una parte “4 marzo 1943”, brano tra i più noti del repertorio di Dalla; dall’altra “I giardini di marzo”, uno dei titoli più amati firmati da Battisti.
All’interno della pubblicazione trova spazio anche un testo di Vincenzo Mollica. Il giornalista racconta una notte simbolica, quella in cui nacquero quasi nello stesso momento due figure che avrebbero segnato profondamente la canzone italiana.