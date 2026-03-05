Lucio Dalla e Lucio Battisti celebrati con il vinile L'alba di Lucio

Lucio Dalla e Lucio Battisti sono nati a poche ore di distanza e Sony Music celebra questa coincidenza con L’alba di Lucio, un vinile in edizione limitata pubblicato il 4 e 5 marzo online. Il disco riunisce due brani simbolo dei cantautori italiani.

