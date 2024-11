Antonello Venditti: Lucio Dalla mi ha salvato dalla depressione

Venditti si trasferì quindi a Carimate, vicino Milano, dove lavorò a stretto contatto con altri artisti come Fabrizio De André, i Pooh e Pino Daniele. Questo ambiente creativo e il supporto degli amici lo aiutarono a superare la crisi. Venditti ha sottolineato come l'amore ricevuto e percepito sia stato fondamentale per la sua guarigione, culminata nel concerto al Circo Massimo nel 1983, dopo la vittoria del primo scudetto della Roma.

In quell'occasione, sentì una profonda connessione con il pubblico, che lo aiutò a ritrovare fiducia in se stesso. Ha inoltre riflettuto sulla sua tendenza alla perfezione, riconoscendo che spesso chi aspira alla perfezione può essere particolarmente vulnerabile.

