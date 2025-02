Chi è Vittorio Bonvicini? A Sanremo 2025 l'omaggio di Damiano David a Lucio Dalla commuove l'Ariston

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Damiano David, frontman dei Måneskin, ha reso omaggio a Lucio Dalla eseguendo "Felicità", brano del 1988 scritto da Dalla e Mauro Malavasi. Sul palco dell'Ariston, l'artista è stato affiancato dall'attore Alessandro Borghi e dal giovane Vittorio Bonvicini, nipote di Borghi. Al termine dell'esibizione, il piccolo Vittorio, visibilmente emozionato, non è riuscito a trattenere le lacrime, toccando profondamente il pubblico presente e gli spettatori a casa.

Borghi ha spiegato la scelta di coinvolgere suo nipote Vittorio nell'esibizione: "Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani".

Damiano David, dopo la performance, ha espresso la sua gratitudine sui social: "Grazie Lucio. Grazie per essere riuscito a guardare la vita in un modo così profondo. La felicità non è mai un sentimento definitivo, ma è nascosta in una serie di momenti che si alternano tra le gioie e le difficoltà delle nostre vite... Grazie al piccolo Vittorio, nessuno tocchi la tua di felicità, il futuro è nelle tue mani".

L'esibizione ha suscitato grande emozione, sottolineando l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore della felicità e della ricerca interiore, temi cari a Lucio Dalla.

