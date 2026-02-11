Bologna-Lazio, proteste per il contatto Ferguson-Dele Bashiru in coppa Italia

Un contatto in area accende le proteste della Lazio contro l’arbitro Chiffi nei quarti di Coppa Italia contro il Bologna. Sarri chiede il rosso per Ferguson dopo la trattenuta su Dele Bashiru lanciato verso la porta.

Partita tesa al Dall’Ara nei quarti di finale di coppa Italia, con un episodio che fa discutere giocatori e panchina della Lazio. I biancocelesti puntano il dito contro una decisione arbitrale arrivata nel primo tempo, mentre il match contro il Bologna resta in equilibrio.

L’azione chiave si sviluppa al 27’. Dele Bashiru scatta in profondità e si invola verso l’area avversaria con il pallone sotto controllo. Il centrocampista prende il tempo alla difesa rossoblù e punta deciso verso la porta difesa da Skorupski, ma viene recuperato da Ferguson alle sue spalle.

Nel tentativo di fermarlo, il difensore scozzese trattiene l’avversario per la maglia. Dele Bashiru perde l’equilibrio e finisce a terra proprio mentre sta entrando in una zona pericolosa. Dalla panchina della Lazio e in campo scatta subito la protesta: per Maurizio Sarri e i suoi è un fallo da espulsione.

L’arbitro Chiffi, che si trova distante dall’azione, lascia proseguire senza fischiare. La decisione scatena le reazioni dei biancocelesti, convinti che il loro giocatore fosse in chiaro possesso del pallone e diretto verso la porta prima della trattenuta.

Pochi istanti dopo arriva il richiamo del Var. Chiffi si avvicina al monitor per rivedere il contatto tra Ferguson e Dele Bashiru, ma il controllo dura solo pochi secondi. Dalla sala video non viene segnalato un errore evidente e la scelta presa in campo resta invariata.