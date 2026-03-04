Brescia, escavatore si ribalta in cantiere Operaio di 58 anni muore schiacciato

Paola Cammarota | 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 58 anni è morto a Brescia dopo il ribaltamento di un escavatore che lo ha schiacciato. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in un cantiere di via Roberto Ardigò durante le lavorazioni.

Un operaio di 58 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio a Brescia dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore che si è ribaltato mentre erano in corso lavori in un cantiere. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Roberto Ardigò.

Secondo le prime informazioni, il mezzo da lavoro si sarebbe rovesciato improvvisamente durante le operazioni. L’uomo è rimasto intrappolato sotto l’escavatore e per lui non c’è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu Lombardia, arrivati con elisoccorso, automedica e ambulanza. I sanitari hanno tentato di prestare assistenza, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nel cantiere era presente anche un uomo di 52 anni. È stato controllato dal personale sanitario sul luogo dell’incidente ma non è stato necessario il trasporto in ospedale, poiché non era rimasto coinvolto direttamente nell’infortunio.