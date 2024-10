Bergamo, tragedia a Ponteranica: operaio di 44 anni muore schiacciato da un muro in cantiere

A Ponteranica, in provincia di Bergamo, un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 44 anni. L'uomo, residente nel bresciano, stava lavorando in un cantiere della linea T2 della tramvia delle valli, situato in via Foppetta, quando un muro è crollato, seppellendolo. Erano circa le 11:15 del mattino quando si è verificato l'incidente. L'operaio si trovava nello scavo per un’operazione di puntellamento volta alla costruzione di un muro di contenimento, ma il cedimento improvviso della struttura non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, tra cui l'elisoccorso e un'ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale medico dell'Ats di Bergamo. Nonostante gli sforzi, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo, che è morto sul colpo. La dinamica dell'incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità per comprendere se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza nel cantiere. I Carabinieri stanno collaborando con l'Ats per accertare le cause del cedimento strutturale.