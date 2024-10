Palermo: Operaio di 44 anni muore schiacciato da un traliccio su escavatore a Termini Imerese

Questa mattina, una tragica fatalità si è verificata a Termini Imerese, in contrada Canne Masche, dove un operaio di 44 anni ha perso la vita mentre stava eseguendo lavori di bonifica su un terreno. L'uomo si trovava a bordo di un escavatore quando un traliccio di grosse dimensioni è improvvisamente crollato, colpendo la cabina del mezzo e provocandone la morte sul colpo. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, giunti sul posto per prestare soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di accertare le cause del cedimento del traliccio. Si ritiene che l’area fosse di proprietà dell’operaio stesso e che fosse impegnato in lavori di manutenzione e pulizia della zona. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo documenti utili per comprendere se vi siano state negligenze o problematiche di sicurezza sul lavoro.

L’incidente ha suscitato grande sconcerto tra i residenti locali e i colleghi della vittima, che ricordano l’operaio come una persona dedita al suo lavoro. La comunità si è stretta intorno alla famiglia dell’uomo, ancora scossa dalla tragica perdita. L’inchiesta dei carabinieri proseguirà per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e per stabilire se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza durante le operazioni sul sito.