Recensione GCC Pokémon: Megaevoluzione – Ascesa Eroica

Con Megaevoluzione – Ascesa Eroica, The Pokémon Company International rilancia in modo deciso uno dei concetti più amati dai fan storici del Gioco di Carte Collezionabili, riportando sotto i riflettori le Megaevoluzioni in una veste completamente rinnovata. L’espansione, già disponibile presso i rivenditori autorizzati e in versione digitale, si inserisce nel filone ispirato al recente Leggende Pokémon: Z-A, introducendo nuovi personaggi, ambientazioni e soprattutto una quantità importante di carte di altissimo profilo collezionistico e competitivo.

Questa non è una semplice espansione “di passaggio”: Ascesa Eroica segna un momento identitario per il GCC Pokémon contemporaneo, ricollegando passato e presente con un’operazione che strizza l’occhio alla serie XY ma lo fa con consapevolezza e coerenza all’interno dell’era Scarlatto e Violetto.

Il ritorno delle Megaevoluzioni: nostalgia sì, ma con una visione moderna

Il cuore dell’espansione è rappresentato dai Pokémon-ex Megaevoluzione, ben 13 in totale. Tra questi spicca senza dubbio Mega Dragonite-ex, una delle novità più attese e simboliche dell’intero set. Non si tratta solo di un’aggiunta numerica, ma di un chiaro segnale di come il brand voglia riscoprire la potenza evocativa delle Mega in chiave attuale.

Ascesa Eroica non si limita però alle Megaevoluzioni: troviamo anche sei Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex, a conferma di una struttura ampia e stratificata. Il set comprende inoltre:

33 carte rare illustrazione di Pokémon

14 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Allenatore in versione ultrarara

7 Pokémon-ex Megaevoluzione in versione rara attacco Mega

22 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale

Numeri importanti, che rendono l’espansione ricca sia per il collezionista alla ricerca di artwork ricercati sia per il giocatore competitivo che vuole costruire archetipi solidi e aggiornati.

La nuova rarità “rara attacco Mega”: un omaggio diretto alla serie XY

Uno degli elementi più interessanti di Megaevoluzione – Ascesa Eroica è l’introduzione della rarità “rara attacco Mega”. Queste carte si distinguono per un dettaglio stilistico ben preciso: il nome di uno degli attacchi è riportato in katakana giapponese come parte integrante dell’illustrazione.

È un richiamo diretto allo stile dei M Pokémon-EX della serie XY, ma non è una semplice operazione nostalgia. Qui il design è più raffinato, con colori vivaci e un’impostazione grafica che valorizza la Mega come entità scenica prima ancora che meccanica. Le sette carte in questa rarità sono destinate a diventare veri pezzi da collezione, sia per l’impatto visivo sia per il peso storico di questo ritorno stilistico, annunciato inizialmente durante i Campionati Mondiali Pokémon 2025.

Pokémon degli Allenatori e nuove sinergie tematiche

Ascesa Eroica rafforza ulteriormente la presenza dei Pokémon degli Allenatori, già reintrodotti nella serie Scarlatto e Violetto. Qui troviamo nuovi Pokémon di Erika e Ubaldo, oltre a un’aggiunta di peso per chi ama le strategie più iconiche: Kangaskhan-ex del Team Rocket.

L’integrazione dei Pokémon degli Allenatori non è puramente tematica. Queste carte sono pensate per creare sinergie forti, soprattutto con le carte Aiuto e con le catene evolutive già pubblicate. Il set strizza l’occhio anche a chi costruisce mazzi a tema, valorizzando identità precise e riconoscibili.

I primi compagni d’avventura in versione Mega-ex

Un altro punto di forza dell’espansione è la presenza di Mega Meganium-ex, Mega Emboar-ex e Mega Feraligatr-ex. Tre Pokémon iconici, ora protagonisti di versioni Megaevolute in formato ex.

Oltre al valore affettivo, queste carte sono progettate per interagire con le linee evolutive già disponibili nelle precedenti espansioni, rendendo Ascesa Eroica perfettamente integrata nel metagame attuale. Non si tratta di carte isolate, ma di tasselli che si innestano su strategie già esistenti, ampliandole.

Carte rare illustrazione: qualità artistica e varietà

Dal punto di vista artistico, Megaevoluzione – Ascesa Eroica è un set estremamente vario. Le carte rare illustrazione e rare illustrazione speciale spaziano da scene delicate e atmosferiche a rappresentazioni epiche delle Mega. L’espansione mette in primo piano Pokémon come Budew, Psyduck, Mega Froslass-ex e Fezandipiti-ex, offrendo una gamma visiva che va dal contemplativo allo spettacolare.

La qualità media delle illustrazioni è elevata e coerente con gli standard più recenti del GCC Pokémon, ma con un’attenzione particolare all’impatto iconico delle Megaevoluzioni, che diventano il vero fulcro visivo del set.

Tutti i prodotti disponibili e in arrivo nel 2026

L’espansione è distribuita attraverso un’ampia gamma di prodotti:

Collezione Erika/Ubaldo (2 buste + carta promo Tangela di Erika o Komala di Ubaldo + moneta)

Collezione con adesivi (3 buste + carta promo olografica Charmander o Gastly + foglio adesivi Mega Charizard Y o Mega Gengar)

Set Allenatore Fuoriclasse (dal 20 febbraio 2026) con 9 buste, carta promo rara illustrazione di Zekrom di N e accessori

Miniscatola da collezione (dal 20 febbraio 2026)

Collezione con poster premium (dal 20 marzo 2026) con 10 buste e carta promo rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex

Collezione con spilla deluxe Compagni d’avventura (dal 20 marzo 2026)

Collezione Mega Meganium-ex / Mega Emboar-ex / Mega Feraligatr-ex (dal 24 aprile 2026) con carta lenticolare gigante

Confezione di buste (6 buste, dal 24 aprile 2026)

Una proposta commerciale ampia, pensata per intercettare sia il collezionista occasionale sia il fan hardcore.

Disponibilità su GCC Pokémon Live

Megaevoluzione – Ascesa Eroica è disponibile anche in formato digitale su GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows. Dal 29 gennaio 2026 gli Allenatori possono provarla in anteprima digitale, collezionare le nuove carte e ottenere bonus di accesso.

Il Pass lotta dell’espansione premia con due mazzi dedicati a Mega Dragonite-ex e Mega Meganium-ex, offrendo un punto di partenza immediato per testare le nuove strategie nel formato competitivo online.

Conclusioni: un’espansione che celebra il passato guardando avanti

Megaevoluzione – Ascesa Eroica non è solo un’operazione nostalgia. È un’espansione strutturata, numericamente solida e artisticamente curata, che riporta in auge le Megaevoluzioni con un’identità coerente con l’attuale direzione del GCC Pokémon.

La nuova rarità rara attacco Mega rappresenta un ponte ideale tra l’epoca XY e l’era Scarlatto e Violetto, mentre la quantità di carte rare illustrazione e speciali rende il set estremamente appetibile anche sul piano collezionistico.

Per i giocatori competitivi è un’espansione da analizzare con attenzione, per i collezionisti è un set da non sottovalutare, e per chi ha vissuto l’era delle Mega è un ritorno che sa di casa, ma con un’ambizione tutta nuova.

Voto Finale 8,5 / 10