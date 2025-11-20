ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON MEGAEVOLUZIONE - ASCESA EROICA

The Pokémon Company International ha annunciato che Megaevoluzione - Ascesa Eroica, una nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a inizio 2026, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.Megaevoluzione - Ascesa Eroica che è ispirata al videogioco recentemente pubblicato, Leggende Pokémon: Z-A, introdurrà nuovi personaggi e luoghi nel GCC Pokémon e includerà carte con Pokémon-ex Megaevoluzione mai visti finora, tra cui Mega Dragonite-ex, oltre a Pokémon degli Allenatori inediti. In più, i giocatori potranno mettere le mani su alcuni dei Pokémon-ex Megaevoluzione e Pokémon degli Allenatori più amati che faranno il loro ritorno in Megaevoluzione - Ascesa Eroica con illustrazioni tutte nuove.Questa espansione introdurrà anche la nuovissima rarità “rara attacco Mega”: queste carte sfoggiano il nome di uno degli attacchi in katakana giapponese, come annunciato inizialmente ai Campionati Mondiali Pokémon 2025 ad agosto 2025.Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

13 Pokémon-ex Megaevoluzione

Sei Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex

33 carte rare illustrazione di Pokémon

14 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Allenatore in versione ultrarara

Sette Pokémon-ex Megaevoluzione in versione rara attacco Mega

22 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale

Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica saranno disponibili nei seguenti prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Zekrom di N e vari accessori di gioco.

che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Zekrom di N e vari accessori di gioco. Collezione dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica che include due buste di questa espansione, una carta promozionale con protagonista un Pokémon degli Allenatori e una moneta abbinata.

che include due buste di questa espansione, una carta promozionale con protagonista un Pokémon degli Allenatori e una moneta abbinata. Collezione con adesivi dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Charmander o Gastly e un foglio di adesivi con rispettivamente Mega Charizard Y o Mega Gengar per personalizzare computer, tablet o altri dispositivi.

che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Charmander o Gastly e un foglio di adesivi con rispettivamente Mega Charizard Y o Mega Gengar per personalizzare computer, tablet o altri dispositivi. Miniscatola da collezione dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica che include due buste di questa espansione, una carta e una carta adesiva con l’illustrazione della miniscatola.

che include due buste di questa espansione, una carta e una carta adesiva con l’illustrazione della miniscatola. Collezione con poster premium dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica che include 10 buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex e un poster stampato su entrambi i lati con l’immagine ingrandita della stessa carta promozionale.

che include 10 buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex e un poster stampato su entrambi i lati con l’immagine ingrandita della stessa carta promozionale. Confezione di buste dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica che include sei buste di questa espansione.

Altri prodotti dell’espansione verranno pubblicati nel corso del 2026.Prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 29 gennaio 2026 gli Allenatori potranno giocare con Megaevoluzione - Ascesa Eroica in digitale sull’app del GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. In più, potranno collezionare e lottare con nuove carte che hanno per protagonisti i Pokémon-ex Megaevoluzione nonché ricevere bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.Per ulteriori informazioni sul GCC Pokémon, visita il sito Pokemon.it/GCC.

