GCC POKÉMON - DISPONIBILE MEGAEVOLUZIONE - ASCESA EROICA

The Pokémon Company International ha pubblicato una nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon . Megaevoluzione - Ascesa Eroica è disponibile a partire da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, e permetterà ai tanti fan del gioco di collezionare nuovi Pokémon Megaevoluzione . Ispirata al videogioco Leggende Pokémon: Z-A , Megaevoluzione - Ascesa Eroica introduce nuovi personaggi e luoghi nel GCC Pokémon e include carte con Pokémon-ex Megaevoluzione mai visti finora , tra cui Mega Dragonite-ex, oltre a Pokémon degli Allenatori inediti. In più, i giocatori potranno mettere le mani su alcuni dei Pokémon-ex Megaevoluzione e Pokémon degli Allenatori più amati, che faranno il loro ritorno con illustrazioni tutte nuove . Questa espansione introduce anche le nuovissime rarità “ rara attacco Mega ”, carte che sfoggiano, come parte dell’illustrazione, il nome di uno degli attacchi scritto in caratteri katakana giapponesi. Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica sono disponibili nei seguenti prodotti:

Collezione Erika/Ubaldo dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica , che include due buste di questa espansione, una carta promozionale di Tangela di Erika o Komala di Ubaldo e una moneta abbinata.

, che include due buste di questa espansione, una carta promozionale di Tangela di Erika o Komala di Ubaldo e una moneta abbinata. Collezione con adesivi dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica , che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale olografica di Charmander o Gastly e un foglio di adesivi con rispettivamente Mega Charizard Y o Mega Gengar per personalizzare computer, tablet o altri dispositivi.

E nei seguenti prodotti, di prossima uscita:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 febbraio 2026) , che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale, stile rara, con illustrazione di Zekrom di N, e tanti accessori utili per giocare.

, che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale, stile rara, con illustrazione di Zekrom di N, e tanti accessori utili per giocare. Miniscatola da collezione dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 febbraio 2026) , che include due buste di questa espansione, una carta e una carta adesiva con l’illustrazione della miniscatola.

, che include due buste di questa espansione, una carta e una carta adesiva con l’illustrazione della miniscatola. Collezione con poster premium dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 marzo 2026) , che include 10 buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex e un poster stampato su entrambi i lati con l’immagine ingrandita della stessa carta promozionale.

, che include 10 buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex e un poster stampato su entrambi i lati con l’immagine ingrandita della stessa carta promozionale. Collezione con spilla deluxe Compagni d’avventura dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 marzo 2026) , che include cinque buste di questa espansione, tre carte promozionali olografiche di Chikorita, Tepig e Totodile e una spilla deluxe di Chikorita, Tepig e Totodile.

, che include cinque buste di questa espansione, tre carte promozionali olografiche di Chikorita, Tepig e Totodile e una spilla deluxe di Chikorita, Tepig e Totodile. Collezione Mega Meganium-ex/Mega Emboar-ex/Mega Feraligatr-ex dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 24 aprile 2026) , che include quattro buste di questa espansione, una carta promozionale di Mega Meganium, Mega Emboar o Mega Feraligatr e una carta lenticolare gigante.

, che include quattro buste di questa espansione, una carta promozionale di Mega Meganium, Mega Emboar o Mega Feraligatr e una carta lenticolare gigante. Confezione di buste dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 24 aprile 2026) , che include sei buste di questa espansione.

Inoltre, Megaevoluzione - Ascesa Eroica è ora disponibile anche in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori possono collezionare i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e usarli nelle lotte : una volta effettuato l’accesso, il Pass Lotta dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica li premierà con due nuovi mazzi incentrati su Mega Dragonite-ex e Mega Meganium-ex.

