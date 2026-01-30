GCC POKÉMON - DISPONIBILE MEGAEVOLUZIONE - ASCESA EROICA

Giuseppe Saieva | 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
pokémon disponibile

The Pokémon Company International ha pubblicato una nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon . Megaevoluzione - Ascesa Eroica è disponibile a partire da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, e permetterà ai tanti fan del gioco di collezionare nuovi Pokémon Megaevoluzione . Ispirata al videogioco Leggende Pokémon: Z-A , Megaevoluzione - Ascesa Eroica introduce nuovi personaggi e luoghi nel GCC Pokémon e include carte con Pokémon-ex Megaevoluzione mai visti finora , tra cui Mega Dragonite-ex, oltre a Pokémon degli Allenatori inediti. In più, i giocatori potranno mettere le mani su alcuni dei Pokémon-ex Megaevoluzione e Pokémon degli Allenatori più amati, che faranno il loro ritorno con illustrazioni tutte nuove . Questa espansione introduce anche le nuovissime rarità rara attacco Mega ”, carte che sfoggiano, come parte dell’illustrazione, il nome di uno degli attacchi scritto in caratteri katakana giapponesi. Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica sono disponibili nei seguenti prodotti:

  • Collezione Erika/Ubaldo dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica , che include due buste di questa espansione, una carta promozionale di Tangela di Erika o Komala di Ubaldo e una moneta abbinata.
  • Collezione con adesivi dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica , che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale olografica di Charmander o Gastly e un foglio di adesivi con rispettivamente Mega Charizard Y o Mega Gengar per personalizzare computer, tablet o altri dispositivi.

E nei seguenti prodotti, di prossima uscita:

  • Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 febbraio 2026) , che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale, stile rara, con illustrazione di Zekrom di N, e tanti accessori utili per giocare.
  • Miniscatola da collezione dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 febbraio 2026) , che include due buste di questa espansione, una carta e una carta adesiva con l’illustrazione della miniscatola.
  • Collezione con poster premium dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 marzo 2026) , che include 10 buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex e un poster stampato su entrambi i lati con l’immagine ingrandita della stessa carta promozionale.
  • Collezione con spilla deluxe Compagni d’avventura dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 20 marzo 2026) , che include cinque buste di questa espansione, tre carte promozionali olografiche di Chikorita, Tepig e Totodile e una spilla deluxe di Chikorita, Tepig e Totodile.
  • Collezione Mega Meganium-ex/Mega Emboar-ex/Mega Feraligatr-ex dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 24 aprile 2026) , che include quattro buste di questa espansione, una carta promozionale di Mega Meganium, Mega Emboar o Mega Feraligatr e una carta lenticolare gigante.
  • Confezione di buste dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica (disponibile dal 24 aprile 2026) , che include sei buste di questa espansione.

Inoltre, Megaevoluzione - Ascesa Eroica è ora disponibile anche in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori possono collezionare i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e usarli nelle lotte : una volta effettuato l’accesso, il Pass Lotta dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica li premierà con due nuovi mazzi incentrati su Mega Dragonite-ex e Mega Meganium-ex.

