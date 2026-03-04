Sinner prepara Indian Wells sotto il sole e punta a essere più aggressivo

Jannik Sinner arriva a Indian Wells dopo una settimana di allenamenti durissimi sotto il sole del deserto. Il tennista azzurro ha preparato l’esordio nel torneo californiano lavorando a lungo al caldo e punta a spingersi il più avanti possibile.

Jannik Sinner si presenta a Indian Wells con sensazioni positive dopo giorni di lavoro intenso. Alla vigilia del debutto nel torneo californiano, il numero uno italiano ha spiegato che la preparazione procede nel modo giusto e che l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile nel tabellone.

L’esordio è in programma venerdì 6 marzo contro il vincente della sfida tra l’australiano James Duckworth e il ceco Dalibor Svrcina. Il tennista altoatesino racconta di sentirsi bene in campo e di aver sfruttato la settimana di allenamento per affinare alcuni aspetti del gioco.

Tra le priorità c’è un atteggiamento più offensivo negli scambi da fondo. “Sto cercando di essere un po’ più aggressivo in certe situazioni”, ha spiegato. Gli allenamenti sono stati lunghi e impegnativi, con molte ore trascorse in campo insieme al suo staff.

Una parte importante della preparazione si è svolta con temperature elevate. Sinner ha raccontato di aver lavorato spesso sotto il sole del deserto, una scelta che potrebbe diventare abituale anche in futuro. L’allenamento al caldo, secondo lui, aiuta ad adattarsi meglio alle condizioni di tornei come quello californiano.

Il bilancio dell’inizio di stagione resta positivo. L’azzurro ha raggiunto la semifinale in Australia e i quarti di finale a Doha, risultati che considera un buon punto di partenza. La stagione è ancora lunga e i tornei di questa fase servono anche per prepararsi alla successiva parte sul rosso.

Oltre al campo, Sinner continua anche il suo progetto sui social con il vlog pubblicato su YouTube. Il tennista spiega che questi video permettono ai tifosi di vedere una parte della sua vita che normalmente resta lontana dalle telecamere, tra allenamenti e momenti di quotidianità.

Nonostante la popolarità crescente, la priorità resta sempre il tennis. Il contenuto dei video è curato dal suo team, mentre lui si limita a mostrare scorci della sua routine e delle attività che ama fare fuori dal campo.

Nella vita di tutti i giorni Sinner cerca soprattutto equilibrio. Avere accanto persone positive, dice, lo aiuta a mantenere stabilità anche in un calendario frenetico. Nei rari momenti liberi prova a staccare con attività semplici: giocare a golf, guidare, passare qualche ora alla PlayStation o semplicemente rilassarsi.