Rocco Giocattoli porta Skibidi Toilet nel collezionismo con una nuova linea di action figure

Rocco Giocattoli lancia una collezione di action figure dedicata a Skibidi Toilet, la webserie nata online e diventata virale tra bambini e preadolescenti. I nuovi personaggi arrivano nei negozi a fine marzo 2026.

Rocco Giocattoli porta sugli scaffali una nuova linea di prodotti dedicata a Skibidi Toilet, la webserie animata che in pochi anni è diventata un fenomeno virale tra i più giovani. L’azienda italiana amplia così il proprio catalogo con una collezione di action figure pensata per trasformare l’universo nato sul web in oggetti da gioco e da collezione.

La serie, comparsa online nel febbraio 2023, ha conquistato rapidamente milioni di visualizzazioni grazie a un immaginario surreale e immediatamente riconoscibile. La storia racconta la battaglia tra strani gabinetti con testa umana, guidati dal personaggio G-Man Toilet, e un’alleanza di umanoidi tecnologici formata da Cameramen, Speakermen e TV-Men. Questo scontro bizzarro è diventato in breve tempo un linguaggio condiviso tra bambini e preadolescenti.

Leggi anche: Nilox presenta una nuova linea di Action Cam

Il lancio della collezione arriva in un momento di forte crescita per il settore dei prodotti da collezione. Nel 2025 il comparto ha registrato un aumento del 37%, arrivando a rappresentare circa il 13% del fatturato complessivo del mercato del giocattolo tra action figure e carte collezionabili.

La nuova linea ispirata a Skibidi Toilet sarà disponibile dalla fine di marzo 2026. Tra i primi prodotti c’è il Mystery Surprise Toilet, confezione che include il personaggio Water Skibidi Toilet, due mini action figure alte circa sei centimetri, quattro adesivi tematici e un pass con contenuti esclusivi.

Accanto alle sorprese arrivano anche action figure più grandi, alte circa 15 centimetri, dedicate a personaggi come Berserker Skibidi Mutant, Dark TV Man, Detainer Astro Toilet e Skibidi Toilet. I modelli sono dotati di diversi punti di articolazione e sono pensati sia per il gioco sia per l’esposizione nelle collezioni.

La linea comprende inoltre le figure dei Titans, guerrieri dell’Alleanza presenti nella storia. Alte circa dieci centimetri, riproducono alcuni dei protagonisti più riconoscibili della serie e completano l’offerta destinata agli appassionati.

Con questa uscita, Skibidi Toilet passa dal mondo digitale agli scaffali dei negozi, mentre l’azienda italiana prosegue nell’espansione del catalogo legato alla cultura pop e ai fenomeni nati online.