Nilox presenta una nuova linea di action cam ancora più versatile per creare e condividere contenuti mozzafiato

Il brand italiano di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet porta sul mercato ulteriori novità nell’ambito dei prodotti più ricercati da tech addicted e amanti dello sport: design rinnovato, qualità video e modalità smart per facilitare l'acquisizione dei contenuti sono i punti di forza delle tre nuove action cam firmate da Nilox.

Oltre a mantenere le prestazioni elevate dei modelli precedenti, come video 4K30 e stabilizzazione elettronica, la nuova gamma è caratterizzata dalla connessione WiFi integrata che permette agli utenti di collegare il dispositivo al proprio smartphone per visualizzare immagini e video su uno schermo più grande. Tramite l’app dedicata è inoltre possibile scaricare i contenuti realizzati direttamente sul telefono per condividerli con i propri amici in tempo reale.