James Van Der Beek e il reboot mancato di Dawson's Creek

James Van Der Beek aveva immaginato un ritorno di Dawson’s Creek prima di morire per un cancro al colon-retto. L’attore, scomparso a 48 anni l’11 febbraio dopo tre anni di malattia, aveva discusso con il creatore della serie un progetto per riportare a Capeside i protagonisti storici.

James Van Der Beek, volto simbolo della serie televisiva Dawson’s Creek, è morto l’11 febbraio a 48 anni dopo tre anni di cure per un tumore al colon-retto. Nei giorni successivi alla sua scomparsa è emerso un retroscena legato alla serie che lo rese famoso alla fine degli anni Novanta.

A raccontarlo è stato lo sceneggiatore e produttore Kevin Williamson, ideatore del teen drama ambientato nella cittadina immaginaria di Capeside. In un’intervista pubblicata il 2 marzo ha spiegato che l’attore aveva pensato a un nuovo capitolo della storia e che i due ne avevano parlato più volte nel corso degli anni.

Secondo Williamson, Van Der Beek stava valutando l’idea di scrivere personalmente un progetto per riportare sullo schermo i personaggi della serie. Il piano prevedeva di ritrovare il gruppo originale, con interpreti come Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson, e seguire le loro vite molti anni dopo gli eventi raccontati nello show.

L’impostazione narrativa si sarebbe ispirata al modello della serie This Is Us, con una struttura fatta di salti temporali tra passato e presente. L’obiettivo era intrecciare ricordi e momenti della vita adulta dei protagonisti, mostrando come le loro strade si fossero evolute nel tempo.

Il progetto, però, non è mai arrivato alla fase concreta. Williamson ha raccontato che se ne discusse a lungo, ma gli impegni e le circostanze impedirono di svilupparlo davvero. Per lo sceneggiatore il finale originale di Dawson’s Creek rappresentava già una chiusura completa della storia, motivo per cui aveva sempre esitato all’idea di tornare su quel mondo.

Tra tutte le ipotesi di revival circolate negli anni, quella proposta da Van Der Beek era stata l’unica capace di farlo riflettere seriamente sulla possibilità di riprendere la serie.