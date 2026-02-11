Morto James Van Der Beek a 48 anni, la star di Dawson's Creek

L’attore James Van Der Beek è morto all’età di 48 anni. La notizia è stata confermata nelle prime ore del mattino. Negli ultimi mesi aveva parlato pubblicamente della sua malattia.

La morte di James Van Der Beek è stata segnalata alle autorità della contea di Travis alle 6:44 del mattino. L’ufficio del medico legale ha confermato il decesso, senza rendere nota la causa.

Poco dopo, la moglie Kimberley Van Der Beek ha annunciato la scomparsa dell’attore con un messaggio pubblicato su Instagram. Nel testo ha parlato di una fine serena e ha chiesto rispetto e riservatezza per la famiglia, ricordandolo come marito, padre, figlio, fratello e amico.

Alla fine del 2024 l’attore aveva raccontato di essere in cura per un tumore al colon-retto al terzo stadio. In un’intervista aveva detto di affrontare la diagnosi con fiducia, pur riconoscendo la difficoltà del percorso.

Nel corso di una partecipazione televisiva a “Good Morning America” si era commosso parlando della malattia e del sostegno ricevuto dalla moglie durante le terapie. Per motivi di salute aveva rinunciato anche a una reunion del cast di “Dawson’s Creek” prevista per settembre.

Van Der Beek era diventato celebre alla fine degli anni Novanta grazie al ruolo principale nella serie “Dawson’s Creek”. In seguito aveva lavorato in film come “Scary Movie” e “Varsity Blues”, oltre a comparire nella serie “Pose”. L’ultima apparizione pubblica risale al Sundance Film Festival del 2020, a Park City.