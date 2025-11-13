James Van Der Beek mette all'asta cimeli di Dawson's Creek per finanziare le cure oncologiche

James Van Der Beek, indimenticabile volto di Dawson’s Creek, ha deciso di mettere all’asta una selezione di cimeli iconici legati alla propria carriera per sostenere le costose terapie contro il tumore al colon retto con cui combatte da due anni.

A dodici mesi dalla rivelazione pubblica della malattia, il settimanale People ha svelato l’accordo tra l’attore e Propstore, società specializzata nella vendita di memorabilia, che offrirà ai fan la possibilità di acquistare oggetti unici provenienti dai set delle sue produzioni più celebri.

Tra i pezzi più attesi ci sono accessori e wardrobe originali di Dawson’s Creek, rimasti finora nascosti al pubblico. Spicca la collana che Dawson regala a Joey nel celebre ballo di fine anno, con un valore stimato tra 26.400 e 52.800 dollari. All’asta anche l’outfit indossato da Van Der Beek nel primo episodio della serie, valutato circa 4.000 dollari, insieme ad altri articoli provenienti dagli anni in cui il teen drama ha segnato una generazione televisiva.

Non mancano i cimeli del film sportivo Varsity Blues, interpretato dall’attore nel 1999, che arricchiscono ulteriormente il catalogo dell’asta programmata dal 5 al 7 dicembre 2025.

Secondo quanto riportato da People, il 100% del ricavato sarà destinato direttamente a James Van Der Beek per coprire le spese delle cure mediche. L’attore, sposato da 15 anni con Kimberly Brook e padre di sei figli, continua così la sua battaglia sostenuto dall’affetto del pubblico e dalla generosità dei fan.