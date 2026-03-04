David e Victoria Beckham festeggiano Brooklyn sui social dopo la rottura familiare

David e Victoria Beckham festeggiano il compleanno del figlio Brooklyn dopo la rottura familiare nata dalle accuse del ragazzo sui tentativi dei genitori di interferire nel suo matrimonio con Nicola Peltz. Sui social arrivano messaggi affettuosi e foto del passato.

Nonostante i rapporti tesi delle ultime settimane, David e Victoria Beckham hanno scelto di celebrare comunque il compleanno del figlio maggiore Brooklyn. Il ragazzo ha compiuto 27 anni e i genitori gli hanno dedicato messaggi pubblici sui loro profili Instagram, accompagnati da fotografie che ricordano momenti passati insieme.

Il gesto arriva dopo la frattura che ha coinvolto la famiglia. Brooklyn aveva accusato i genitori di aver provato a ostacolare il suo rapporto con la moglie Nicola Peltz, sostenendo di sentirsi stanco di far parte di una famiglia interessata soprattutto all’immagine pubblica e alla visibilità sui social.

Nonostante lo scontro, David e Victoria hanno evitato risposte polemiche. Per il compleanno del figlio hanno pubblicato due storie ciascuno, scegliendo fotografie di quando Brooklyn era più giovane e accompagnandole con brevi messaggi affettuosi. In entrambe le dediche ricorre la stessa frase: “Ti vogliamo bene”, insieme a cuori e ricordi di famiglia.

Il festeggiato, però, non ha reagito pubblicamente. Brooklyn non segue più i genitori sui social e al momento non è arrivato alcun commento o risposta alle storie pubblicate da David e Victoria.

Il silenzio mantiene alta l’attenzione sulla frattura interna ai Beckham, una delle famiglie più note dello spettacolo britannico, mentre resta incerto se i messaggi pubblici possano segnare un primo passo verso una riconciliazione.