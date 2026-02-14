Gordon Ramsay su Brooklyn Beckham, parole sull'amore e sul rapporto con Victoria e David

La tensione tra Brooklyn Beckham e i genitori continua a far parlare. Gordon Ramsay, amico storico della famiglia, interviene sulla vicenda e racconta i rapporti attuali con il giovane.

La frattura all’interno della famiglia Beckham resta al centro dell’attenzione e ora a intervenire è Gordon Ramsay. Lo chef britannico, legato da anni a David e Victoria, ha parlato apertamente della situazione durante un evento dedicato alla sua nuova serie Netflix, raccontando anche di essere ancora in contatto con Brooklyn Beckham.

Ramsay ha spiegato di aver scambiato messaggi con il giovane, definendolo un ragazzo dal carattere generoso. Poi ha affrontato il nodo principale: «Quando ci si innamora è facile perdere lucidità. L’amore può cambiare il modo di vedere le cose», ha detto, lasciando intendere quanto il momento sia delicato per tutti.

Secondo lo chef, Brooklyn sta cercando la propria autonomia e questo è un passaggio naturale. «Vuole costruirsi da solo il suo percorso ed è giusto così», ha osservato. Allo stesso tempo ha invitato a non dimenticare le proprie radici e il ruolo della famiglia, ricordando che certi legami restano fondamentali.

Parlando dei genitori, Ramsay non ha nascosto la tensione: Victoria Beckham sarebbe profondamente irritata, una reazione che considera comprensibile. Ha poi sottolineato quanto David sia legato al figlio, descrivendolo come un padre presente e affettuoso in ogni momento.

Lo chef ha ribadito di aver visto da vicino il modo in cui i Beckham hanno cresciuto i figli, definendoli genitori molto attenti. Ha ricordato anche le difficoltà affrontate insieme negli anni, sostenendo che il loro impegno verso Brooklyn è sempre stato totale.

Nel suo intervento, Ramsay ha lanciato un messaggio diretto al ragazzo: prendersi del tempo per riflettere e ricordare il legame con la famiglia. «Sei fatto della stessa parte di tua madre e di tuo padre», ha detto, sottolineando quanto questo aspetto non possa essere ignorato.

Infine ha espresso fiducia in un riavvicinamento, convinto che con il tempo la situazione possa sistemarsi. A suo avviso, il rapporto tra padre e figlio resta forte e potrebbe essere proprio David Beckham a ricucire lo strappo.

L’intervento di Ramsay pesa anche per il rapporto personale che lo lega ai Beckham. L’amicizia tra le due famiglie dura da oltre vent’anni, tra incontri privati, viaggi e momenti condivisi lontano dai riflettori, un legame che rende le sue parole tutt’altro che distaccate.