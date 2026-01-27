La famiglia Beckham torna insieme a Parigi senza Brooklyn: premio a Victoria e risposta social del primogenito

La famiglia Beckham torna a mostrarsi compatta a Parigi durante la Fashion Week, mentre l’assenza di Brooklyn pesa e alimenta le tensioni. Tra premi, passerelle e social, il primogenito risponde a distanza.

A distanza di pochi giorni dalla frattura resa pubblica, i Beckham si sono mostrati per la prima volta riuniti in occasione di un appuntamento simbolico a Parigi. La scelta della capitale francese non è casuale: tra gli impegni della settimana della moda e una cerimonia ufficiale, la famiglia ha presenziato compatta, con un’assenza che non è passata inosservata.

Il momento centrale è stato il riconoscimento conferito a Victoria Beckham, insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere dalla ministra della Cultura francese Rachida Dati. Accanto a lei, David e i figli Harper, Cruz e Romeo, presenti anche per gli appuntamenti legati alle sfilate, accompagnati dalle rispettive partner.

Durante la Fashion Week, Cruz e Romeo hanno calcato le passerelle, rafforzando l’immagine di una famiglia coinvolta a più livelli nel mondo della moda. Victoria ha condiviso sui social alcuni scatti che li ritraggono sorridenti e affiatati, contribuendo a consolidare la narrazione di un fronte unito nonostante le recenti tensioni.

All’appello mancavano Brooklyn e la moglie Nicola Peltz, ormai distanti dal resto del nucleo familiare. Il primogenito aveva parlato apertamente di un rapporto segnato da controllo e umiliazioni, indicando nella mancata accettazione della moglie uno dei nodi principali della rottura. Tra gli episodi citati, anche un momento del matrimonio che avrebbe incrinato definitivamente gli equilibri.

Mentre a Parigi si celebravano premi e passerelle, Brooklyn ha scelto i social per reagire. In un video pubblicato su TikTok insieme a Nicola, la coppia celebra il proprio legame sulle note di “Yellow” dei Coldplay, un messaggio che appare come una risposta indiretta e una rivendicazione della loro unità nel pieno della disputa familiare.