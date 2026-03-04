Formula 1, via al GP di Melbourne orari e dove vedere prove qualifiche e gara

La Formula 1 riparte da Melbourne con il primo Gran Premio della stagione dal 6 all’8 marzo. Sul circuito australiano si apre il Mondiale dopo i test invernali tra Barcellona e Sakhir con grande attesa per Ferrari, McLaren e i protagonisti del campionato.

La Formula 1 riaccende i motori e inaugura la nuova stagione con il Gran Premio d’Australia. Il Mondiale prende il via a Melbourne, dove da venerdì 6 a domenica 8 marzo i team scenderanno in pista per il primo appuntamento dell’anno dopo le settimane di test invernali svolti tra Barcellona e Sakhir.

Gli occhi sono puntati sui principali protagonisti della griglia. La Ferrari si presenta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati a lasciarsi alle spalle il deludente 2025. Attenzione anche alla McLaren e agli altri team di vertice, che già dal primo weekend cercheranno indicazioni utili sul valore delle monoposto.

Leggi anche: Formula 1, GP di Imola: programma completo, orari e dove vedere prove, qualifiche e gara

Il programma del fine settimana australiano inizia venerdì 6 marzo con le prime due sessioni di prove libere. La prima è prevista alle 2.30 (ora italiana), seguita dalla seconda alle 6. Sabato 7 marzo si torna in pista alle 2.30 per la terza sessione di libere, mentre alle 6 si disputano le qualifiche che determineranno la griglia di partenza.

La gara del Gran Premio d’Australia è in calendario domenica 8 marzo alle ore 5 italiane. L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming tramite Sky Go e Now.

Per chi preferisce la visione gratuita, qualifiche e gara saranno disponibili anche su Tv8. L’emittente le proporrà in differita nel pomeriggio di domenica alle 14, mentre prove libere e altre sessioni resteranno visibili soltanto sulle piattaforme Sky.