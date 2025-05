Formula 1, GP di Imola: programma completo, orari e dove vedere prove, qualifiche e gara

La Formula 1 si prepara a scatenare emozioni al GP di Imola, il primo appuntamento europeo della stagione 2025, dal 15 al 18 maggio. Sul celebre circuito Enzo e Dino Ferrari, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna vedrà Oscar Piastri, attuale leader con 131 punti, combattere per la gloria contro la potenza della McLaren.

La Formula 1 torna protagonista in Italia con il Gran Premio di Imola, in programma da giovedì 15 a domenica 18 maggio sul leggendario circuito Enzo e Dino Ferrari. Il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è il primo appuntamento europeo della stagione 2025 e promette spettacolo, dopo il dominio McLaren visto finora.

Oscar Piastri guida la classifica mondiale con 131 punti grazie a quattro vittorie, tre delle quali consecutive (Bahrain, Arabia Saudita e Miami). Il compagno di squadra Lando Norris ha aperto la stagione con il successo in Australia e segue a quota 115. Terzo il campione del mondo in carica Max Verstappen con 99 punti. In difficoltà le Ferrari, con Charles Leclerc quinto a 53 punti e Lewis Hamilton settimo a 41.

Orari e diretta del GP di Imola 2025

Il weekend di Imola inizia giovedì 15 maggio e si accende ufficialmente venerdì con le prime due sessioni di prove libere. Sabato spazio alle ultime libere e alle qualifiche, mentre la gara scatterà domenica pomeriggio.

Venerdì 16 maggioOre 13:30 – Prove libere 1Ore 17:00 – Prove libere 2

Sabato 17 maggioOre 12:30 – Prove libere 3Ore 16:00 – Qualifiche

Domenica 18 maggioOre 15:00 – Gara

Dove vedere il Gran Premio di Imola in diretta

Tutti gli appuntamenti del weekend saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Now e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro su TV8, gratis e in diretta.