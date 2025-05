Formula 1, GP Monaco 2025: orari, programma completo e dove vedere prove, qualifiche e gara

Il Mondiale di Formula 1 approda nel cuore del Principato per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Gran Premio di Monaco. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025, le monoposto si sfideranno sul leggendario circuito cittadino di Montecarlo, l’ottava tappa del calendario iridato.

Il programma del weekend a Montecarlo

Il fine settimana monegasco si apre venerdì 23 maggio con le prime due sessioni di prove libere:

Venerdì 23 maggio13:30 – Prove Libere 117:00 – Prove Libere 2

Sabato 24 maggio sarà il giorno delle Libere 3 e delle decisive qualifiche, cruciali su un tracciato dove superare è quasi impossibile:

Sabato 24 maggio12:30 – Prove Libere 316:00 – Qualifiche

Domenica 25 maggio, semaforo verde per la gara alle ore 15, con occhi puntati sul duello tra McLaren e Red Bull, mentre la Ferrari cerca riscatto dopo un inizio di stagione sotto le aspettative.

Domenica 25 maggio15:00 – Gara

Dove vedere il GP di Monaco in diretta e in differita

Tutte le sessioni del GP di Monaco saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in differita su TV8.