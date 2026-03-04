BigMama bloccata a Dubai con altri italiani dopo la chiusura dei cieli

BigMama resta bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo legata agli attacchi tra Stati Uniti, Israele e Iran. La cantante racconta sui social ore di paura e l’attesa di poter rientrare in Italia insieme a molti altri connazionali.

La cantante BigMama si trova ancora a Dubai insieme a numerosi italiani impossibilitati a partire dopo la chiusura dello spazio aereo nella regione. In un breve messaggio pubblicato sui social ha scritto semplicemente “Noi siamo ancora qui”, confermando che la situazione non si è ancora risolta.

Il blocco dei voli è legato all’escalation militare in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, Teheran ha reagito colpendo anche obiettivi negli Emirati Arabi Uniti. Per ragioni di sicurezza molti collegamenti aerei sono stati sospesi, lasciando a terra centinaia di viaggiatori.

Nei giorni scorsi l’artista aveva lanciato un appello pubblico, visibilmente scossa. In un video aveva raccontato di sentire i missili passare sopra la città e di vivere momenti di grande tensione insieme ad altri connazionali. La richiesta era chiara: ottenere aiuto per tornare in Italia il prima possibile.

La cantante aveva spiegato di essere partita dall’aeroporto di Malé, alle Maldive. Durante il viaggio il volo è stato deviato e costretto ad atterrare nel deserto vicino a Dubai. I passeggeri sono stati trasferiti in albergo, dove le autorità hanno chiesto loro di restare in attesa di nuove indicazioni.

Secondo il suo racconto, l’atmosfera resta carica di paura. “Continuiamo a sentire i missili sopra la testa”, aveva detto nel messaggio condiviso online. Nel gruppo ci sono molte persone che attendono un volo di rientro, mentre la situazione nella regione rimane incerta.