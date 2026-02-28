BigMama bloccata a Dubai dopo i voli cancellati, l'appello sui social

BigMama è bloccata a Dubai per la chiusura dello spazio aereo dopo l’escalation in Medio Oriente e lancia un appello sui social. La cantante racconta la paura vissuta in hotel mentre si sentono esplosioni sopra la città.

BigMama si trova a Dubai senza possibilità di rientrare in Italia a causa dello stop ai voli deciso dopo le tensioni militari in Medio Oriente. La cantante ha raccontato sui social momenti di forte paura, chiedendo aiuto e attenzione per lei e per gli altri italiani coinvolti nella stessa situazione.

Il viaggio di ritorno si è interrotto improvvisamente. Partita da Malè, il suo aereo è stato deviato e fatto atterrare in una zona desertica vicino a Dubai. Da lì i passeggeri sono stati trasferiti in un hotel, dove le autorità hanno invitato tutti a restare al chiuso e a limitare gli spostamenti.

Nel video pubblicato online, BigMama descrive un clima di tensione crescente. Racconta di sentire rumori di missili sopra la città e di vivere ore di angoscia insieme a molti altri viaggiatori italiani. «Abbiamo paura», ripete, spiegando di non aver mai vissuto una situazione simile.

L’artista chiede che la sua testimonianza venga condivisa il più possibile. L’obiettivo è attirare attenzione sulla condizione di chi è rimasto bloccato all’estero e spera in un intervento che consenta a tutti di rientrare in sicurezza.

Intanto, la chiusura temporanea dello spazio aereo e la cancellazione dei voli continuano a lasciare a terra centinaia di persone, in attesa di sviluppi sulla sicurezza nella regione.