Meridiem Games pubblicherà The Crown of Wu in digitale su Console e PC

Entra in un mondo in cui la leggenda incontra la realtà ispirata a un classico racconto cinese



Meridiem Games è entusiasta di annunciare The Crown of Wu, un gioco di azione e avventura in terza persona ispirato a Journey to the West. The Crown of Wu sarà lanciato per PC tramite Steam e nei negozi digitali per console questo inverno.

Caratteristiche:

Il mondo di gioco - Immergiti in una grande terra antica. Ispirato alla mitologia cinese e creato per raccontare una nuova storia del viaggio di Sun da antieroe a eroe, questo è un mondo in cui la leggenda incontra la realtà.

Attributi e abilità - Sfrutta i poteri di aria, fuoco, terra e fulmini. Ognuno dei poteri dà un modo per lottare contro i nemici. Si attacca con aria, fuoco e fulmini, e si difende con la Terra.



Sistema di combattimento: scopri un nuovo e semplice sistema di combattimento che garantisce poteri incrementali mentre si viaggia attraverso questa terribile terra per risolvere il mistero della corona rubata. Saltare, correre e fare parkour in questo mondo mentre si risolvono enigmi intricati e prove sempre più complesse man mano che si avanza nei livelli.

