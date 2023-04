DE-EXIT - Eternal Matters debutta oggi su PC e console

trailer di lancio



L'avventura narrativa di stampo cinematografico DE-EXIT - Eternal Matters fa il suo debutto oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Dal premiato distributore internazionale di Endling - Extinction is Forever, HandyGames, e dallo sviluppatore SandBloom Studio con sede a Barcellona, DE-EXIT - Eternal Matters riporta in vita i giocatori in un surreale mondo in stile voxel per mostrare loro che c'è molto da imparare dalla morte.



Caratterizzato da influenze culturali di tutto il mondo, DE-EXIT invita i giocatori a esplorare l'importanza della vita, della morte e dell'aldilà. Nel Piano della Memoria, i giocatori scopriranno i segreti dall'altra parte del velo e ciò che li attende. Vivi un'intensa ode alla vita, incontra amici che ti guideranno nel corso del tuo viaggio e sfuggi a nemici scheletrici che vogliono ostacolarti. Attraversa ambienti aspri e gelidi, trovando conforto nel calore del Nexus, l'ultimo rifugio sicuro.



DE-EXIT si concentra su un'esperienza narrativa in singolo di stampo cinematografico, e spinge ad affinare le proprie abilità nell'essere furtivi e nell'analizzare l'ambiente circostante, per risolvere enigmi ed evitare gli scheletri che hanno invaso il mondo. Pur iniziando in forma scheletrica, i giocatori si ritroveranno ben presto a ricoprire il ruolo di salvatori, e saranno decorati con armature che rappresentano il loro viaggio nell'aldilà.



Le caratteristiche del gioco includono:





Un'esperienza surreale di stampo cinematografico – DE-EXIT adotta un'estetica voxel minimalista per dipingere un quadro dell'aldilà dai colori vivi, impreziosito ulteriormente dal design cinematografico, dalle animazioni in motion capture e dagli effetti speciali realistici.

– DE-EXIT adotta un'estetica voxel minimalista per dipingere un quadro dell'aldilà dai colori vivi, impreziosito ulteriormente dal design cinematografico, dalle animazioni in motion capture e dagli effetti speciali realistici. Rifletti sulla morte, sulla perdita e sulla memoria – Vesti i panni di un'anima defunta recentemente e vivi una storia che non ha paura di porre domande sulla perdita e su ciò che si trova oltre la nostra esistenza mortale.

– Vesti i panni di un'anima defunta recentemente e vivi una storia che non ha paura di porre domande sulla perdita e su ciò che si trova oltre la nostra esistenza mortale. Amici e nemici complessi – Crea legami con personaggi complessi, ognuno con storie uniche e motivazioni differenti. Viaggia con loro o affrontali in combattimento per salvare il Piano della Memoria.

– Crea legami con personaggi complessi, ognuno con storie uniche e motivazioni differenti. Viaggia con loro o affrontali in combattimento per salvare il Piano della Memoria. Narrazione interattiva – Cerca i frammenti di storia, vivi un'azione mozzafiato, sii furtivo e risolvi gli enigmi per dissipare l'alone di mistero che avvolge questa dimensione ultraterrena.

Julien Gatumel Fernandez, progettista narrativo di SandBloom Studios, ha dichiarato: "Spesso, nei media, la morte è raffigurata negativamente. Noi volevamo offrire un punto di vista nuovo sull'argomento e invitare i giocatori a considerare la morte da una prospettiva raramente esplorata. Lo sviluppo di DE-EXIT - Eternal Matters è stato modellato da persone con i background più variegati e di diverse culture. Speriamo che i giocatori saranno in grado di notare e apprezzare tale diversità nel corso della storia. Ci auguriamo che le persone ameranno DE-EXIT tanto quanto noi abbiamo amato crearlo".DE-EXIT - Eternal Matters è disponibile da ora per PC tramite Steam GOG ed Epic Games Store , oltre che per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S al prezzo di €19,99. Il kit per la stampa di DE-EXIT è disponibile qui Inoltre, i giocatori potranno provare gratuitamente DE-EXIT - Eternal Matters per un'ora sulle console Xbox e PlayStation.

Altre News per: exiteternalmattersdebuttaoggiconsole