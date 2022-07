Apex Legends lancia l'evento Gaiden con un nuovo trailer dell'anime

Inizia la tua epica storia nel nuovissimo Evento Gaiden a tempo limitato da oggi fino al 2 Agosto. Durante l'Evento, salta nel ritorno di Armati e Pericolosi, e goditi 40 avventurosi cosmetici a tempo limitato - tra cui le skin a tema anime per Revenant, Mirage, Octane e Wattson - e molto altro ancora.





I giocatori possono partecipare all'evento Apex Legends Gaiden, che inizierà ufficialmente nel gioco oggi alle 19:00.

