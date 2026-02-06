Affari Tuoi, stasera non va in onda: stop per Stefano De Martino su Rai 1

Affari Tuoi salta l’appuntamento del venerdì per lasciare spazio a un evento speciale in prima serata. Il cambio di palinsesto riguarda Stefano De Martino e il pubblico di Rai 1.

Venerdì 6 febbraio Affari Tuoi non sarà trasmesso. A comunicarlo è stato lo stesso Stefano De Martino durante i minuti finali della puntata andata in onda giovedì sera, chiarendo la variazione direttamente al pubblico da casa.

Il game show lascia temporaneamente spazio a un evento in diretta: Rai 1 seguirà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in programma a partire dalle 19.45.

Leggi anche Affari tuoi stasera non va in onda: inizio di settimana con stop a De Martino

La serata olimpica verrà trasmessa dallo stadio di San Siro e occuperà l’intera fascia serale, fino alle 23 circa, modificando così la consueta programmazione del preserale.

De Martino ha spiegato il motivo dell’assenza senza giri di parole e ha indicato subito la data del ritorno in video, rassicurando gli spettatori abituali del programma.

Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda sabato 7 febbraio, con una nuova puntata prevista intorno alle 20.40 su Rai 1.