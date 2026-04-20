Sarzana in lutto per Giulia Coloru morta a 38 anni dopo una malattia fulminante

Giulia Coloru è morta a 38 anni a causa di una malattia fulminante che l’ha portata via in un mese lasciando un figlio di cinque mesi. A Sarzana la sua profumeria è rimasta chiusa mentre la città si è stretta attorno alla famiglia.

La notte del 20 aprile 2026 si è spenta Giulia Coloru, imprenditrice di 38 anni, stroncata in poche settimane da una malattia improvvisa. La notizia ha colpito profondamente Sarzana, dove la donna era conosciuta e apprezzata. La sua profumeria, situata tra via Mazzini e piazza Matteotti, è rimasta chiusa, simbolo di un vuoto che ha lasciato sgomenti cittadini e clienti.

Originaria di Follo, Coloru aveva costruito nel tempo un forte legame con la città. Nel 2010 aveva rilevato il negozio “Astrale”, trasformandolo in un punto di riferimento non solo commerciale ma anche umano. Tra scaffali e profumi si intrecciavano relazioni, confidenze e momenti di vita quotidiana che oggi molti ricordano con commozione.

Davanti alla serranda abbassata si sono accumulati fiori, biglietti e messaggi lasciati da chi la conosceva. La sua attività, infatti, era diventata un luogo familiare per molti clienti, come dimostrano i numerosi ricordi condivisi anche sui social.

Il dolore ha coinvolto anche le realtà associative del territorio. Confcommercio della Spezia, di cui faceva parte, ha espresso vicinanza alla famiglia ricordandola come una professionista preparata e una presenza sempre disponibile. Parole di cordoglio sono arrivate anche dal direttore Roberto Martini, che ha sottolineato la perdita di una figura stimata all’interno dell’associazione.

Attiva nel Consorzio Sarzana Vitae, Giulia partecipava con costanza alle iniziative locali, contribuendo alla vita economica e sociale della città. Il sindaco Cristina Ponzanelli l’ha ricordata come una madre affettuosa e una donna determinata, capace di lasciare un segno profondo nella comunità.

Oltre al cordoglio pubblico resta il dolore della famiglia: il marito Alessandro e il figlio di appena cinque mesi, cresciuto con il racconto di chi ha conosciuto e amato sua madre.