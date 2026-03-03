Serena Brancale e il fratello Lele, il sostegno speciale a Sanremo nel ricordo della mamma

Serena Brancale ha dedicato Sanremo 2026 alla madre scomparsa e accanto a lei c’era il fratello Lele, arrivato per sostenerla nel momento più delicato. Nei giorni del Festival ha condiviso con le sorelle emozioni fortissime e ricordi di famiglia.

Serena Brancale ha vissuto il Festival con un pensiero fisso alla madre, scomparsa sei anni fa. Sul palco ha portato il brano “Qui con me”, ma dietro le quinte c’era la sua famiglia. Tra i volti più presenti, quello del fratello minore Lele, arrivato a Sanremo per starle accanto durante l’intera esperienza.

Classe 2003, Lele Brancale è il più giovane dei tre figli di Maria De Filippis e Agostino Brancale. Le sorelle sono Nicole, direttrice d’orchestra che ha seguito Serena proprio al Festival, e la cantante pugliese. Cresciuto in una casa dove la musica era quotidianità, ha scelto però una strada diversa rispetto a quella artistica.

Si è laureato in Scienze Motorie e oggi lavora come personal trainer. Non ama i riflettori e sui social pubblica poco della sua vita privata. Eppure, durante i giorni della kermesse ligure, ha condiviso uno scatto nel backstage scrivendo poche parole che hanno colpito molti: orgoglioso di sua sorella.

Serena lo ha definito più volte “il nostro cuore di panna”, raccontando un legame profondo tra i tre fratelli. Nelle storie pubblicate da Lele durante il soggiorno a Sanremo, il tono è stato diretto e personale. Ha parlato di due giorni intensi, difficili da spiegare, vissuti fianco a fianco con le sorelle. Il ricordo della mamma ha reso tutto ancora più forte.

La presenza della famiglia è stata costante. Nicole impegnata nella direzione, Lele dietro le quinte, Serena sul palco. Un sostegno silenzioso ma concreto che ha accompagnato la cantante in uno dei momenti più significativi della sua carriera.