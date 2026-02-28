Serena Brancale a Sanremo con l'abito della madre Maria

Serena Brancale porta a Sanremo l’abito della madre scomparsa nel 2020 e lo indossa in finale per sentirla accanto. Sul palco dell’Ariston sceglie un vestito nero semplice, legato a un ricordo familiare profondo.

Per la serata finale del Festival di Sanremo, Serena Brancale ha scelto un look lontano dagli eccessi tipici dell’Ariston. Niente paillettes o scenografie vistose, ma un abito nero con scollo a V, pizzo e maniche lunghe. Una scelta sobria che ha attirato l’attenzione proprio per il suo significato personale.

Il vestito apparteneva a sua madre Maria, scomparsa nell’agosto del 2020. Indossarlo, per la cantante, è stato un modo concreto per portarla con sé nel momento più importante della gara. Un gesto intimo trasformato in presenza simbolica davanti al pubblico.

Il legame con la madre attraversa anche il brano in gara, “Qui con me”, una canzone che parla di perdita e memoria. Il testo nasce dal bisogno di dare voce al dolore e di trasformarlo in musica, mantenendo vivo un rapporto che non si è mai interrotto.

Sui social, Brancale ha raccontato la scelta con poche parole: «Stasera indosserò il tuo vestito e sarai qui con me». Un messaggio diretto che richiama quanto aveva scritto nei giorni della scomparsa, quando prometteva di essere la sua voce e la sua forza.

Sul palco dell’Ariston, il momento si è caricato di ulteriore emozione. A dirigere l’orchestra c’era la sorella Nicole, che al termine dell’esibizione non è riuscita a trattenere le lacrime, proprio come la cantante. Un’esibizione che ha unito musica e vita personale.

Parlando del pezzo, Brancale ha spiegato che ogni volta che lo canta prova un’emozione intensa. È stata proprio questa reazione a convincerla che fosse la canzone giusta per tornare a Sanremo e condividere quella storia con il pubblico.