Serena Brancale a Sanremo 2026, dagli esordi a Bari al ricordo della madre Maria

Serena Brancale torna a Sanremo con Anema e core, brano nato dopo la morte della madre Maria nel 2020. La cantante barese, classe 1989, debutta tra i Big dopo l’esperienza del 2015 e dedica la canzone alla donna che le ha trasmesso l’amore per la musica.

Serena Brancale è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Anema e core”. Per l’artista pugliese è la prima volta in gara tra i Big, dieci anni dopo l’esperienza nelle Nuove Proposte con “Galleggiare”, presentata nel 2015 sul palco dell’Ariston.

Nata a Bari nel 1989, cresce in una famiglia dove la musica è di casa. La madre è musicista, il padre ex calciatore. Studia violino fin da bambina, frequenta corsi di teatro e a 14 anni appare nel film “Mio Cognato” di Alessandro Piva. Si diploma in grafica pubblicitaria all’Accademia di Belle Arti di Bari e poi in canto jazz al Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila.

Leggi anche: Sanremo 2026, chi è Ditonellapiaga: dagli esordi al ritorno con Che fastidio Ditonellapiaga debutta a Sanremo 2026 con Che fastidio dopo un periodo di crisi personale.

Prova anche la strada dei talent show e partecipa a X Factor, dove viene eliminata durante le selezioni guidate da Simona Ventura. Non si ferma. Negli anni collabora con artisti come Il Volo, Mario Biondi, Willie Peyote e Ghemon, costruendo passo dopo passo il suo percorso.

La popolarità più ampia arriva con “Baccalà”, brano in dialetto barese che unisce jazz e pop e diventa virale su TikTok. Una miscela di sonorità diverse che racconta bene la sua identità musicale.

“Anema e core” è legata alla figura della madre Maria, scomparsa nel 2020 dopo una malattia. Per molto tempo Brancale ha scelto il silenzio. Poi, durante l’ultimo tour, ha sentito il bisogno di trasformare quel dolore in musica. Nel testo affiora il legame con la madre, il desiderio di riaverla accanto, la somiglianza nei gesti e nel modo di amare.

In diverse interviste televisive ha ricordato la madre come la persona che le ha insegnato la disciplina e la passione per l’arte. Una presenza costante, anche oggi, quando sale sul palco.

Accanto a lei c’è il pugile calabrese Dario Morello, campione WBC Mediterraneo. La cantante racconta un rapporto fatto di rispetto e sostegno reciproco. Fuori dalla musica, Serena coltiva proprio la passione per il pugilato, disciplina che pratica con impegno.