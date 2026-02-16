Uomo travolto da un albero a Montebelluna, morto durante lavori nel bosco

Un uomo di 71 anni è morto nel Trevigiano mentre tagliava un albero in un’area boschiva. Il tronco lo ha colpito in pieno, spingendolo nel canale Brentella. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto.

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 16 febbraio a Biadene, frazione di Montebelluna. Giacomo Casagrande, 71 anni, ha perso la vita mentre stava tagliando un albero lungo lo Stradon del Bosco.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, l’uomo stava lavorando in un’area boschiva quando il tronco, per motivi ancora da chiarire, gli è caduto addosso. L’impatto lo ha sbalzato nel canale Brentella, che in questo periodo risulta privo d’acqua.

L’allarme è scattato subito. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. I soccorritori hanno tentato ogni manovra possibile, ma per il 71enne non c’era più nulla da fare.

I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e partecipato alle operazioni di recupero del corpo. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.