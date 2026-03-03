Colpito da un ramo mentre taglia un albero, muore 48enne a Tignale

Un uomo di 48 anni è morto a Tignale dopo essere stato colpito da un ramo mentre tagliava un albero nei boschi di Fornaci. L’incidente è avvenuto in mattinata in un’area vicina alla sua abitazione.

Stava lavorando a un albero quando un ramo lo ha centrato in pieno, uccidendolo sul colpo. La vittima, 48 anni, si trovava nei boschi della località Fornaci, nel territorio di Tignale, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando un taglio in un’area riconducibile all’ambito domestico, non lontano dall’abitazione. Durante l’operazione, un grosso ramo si è staccato improvvisamente e lo ha colpito senza lasciargli scampo.

Leggi anche: Anziano colpito da un ramo durante la potatura muore a Montecchio Emilia

L’allarme è scattato subito. La centrale operativa di Areu 118 ha inviato sul posto l’eliambulanza e un’équipe sanitaria. Le condizioni del 48enne sono apparse immediatamente gravissime e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per raggiungere la zona, impervia e boscosa, sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino della stazione Valle Sabbia del Cnsas. Presenti inoltre i vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri della compagnia di Salò, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.