Eric Dane morto per insufficienza respiratoria, raccolti quasi 500 mila dollari per le figlie

Eric Dane è morto per insufficienza respiratoria legata alla SLA, malattia diagnosticata meno di un anno fa. Le autorità hanno diffuso la causa del decesso mentre una raccolta fondi per le figlie ha quasi toccato i 500 mila dollari.

Le autorità statunitensi hanno chiarito le cause della morte di Eric Dane, scomparso due settimane fa. L’attore, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, è deceduto per insufficienza respiratoria provocata dalla sclerosi laterale amiotrofica, diagnosticata meno di un anno prima.

Il certificato di morte indica che il cedimento dei muscoli respiratori, compromessi dalla SLA, è stato determinante. La malattia neurodegenerativa, con il tempo, limita i movimenti, la parola e la deglutizione, fino a rendere impossibile respirare in autonomia nei casi più avanzati.

Il peggioramento delle condizioni era emerso già a metà gennaio. Dane avrebbe dovuto partecipare al gala “Champions for Cures and Care” organizzato dall’ALS Network, dove era atteso per un riconoscimento. Poche ore prima dell’evento, però, la famiglia aveva annullato la presenza spiegando che l’attore non era in grado di affrontare la serata.

Intanto amici e colleghi hanno attivato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le figlie dell’attore, Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13, nate dalla relazione con Rebecca Gayheart. L’obiettivo fissato a 500 mila dollari è ormai vicino: le donazioni hanno superato quota 490 mila e la campagna dovrebbe chiudersi a breve.

Tra i contributi più consistenti c’è quello di Ashley Levinson, attrice che ha condiviso il set di Euphoria con Dane, con una donazione di 27 mila dollari.