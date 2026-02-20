Eric Dane morto dopo la SLA aveva già girato Euphoria 3

Eric Dane è morto giovedì dopo la diagnosi di SLA e aveva già girato alcune scene di Euphoria 3, terminate a fine 2025. L’attore, noto per il ruolo di Cal Jacobs, aveva ripreso il lavoro pochi mesi dopo la scoperta della malattia.

