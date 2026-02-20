Eric Dane morto dopo la SLA aveva già girato Euphoria 3
Eric Dane è morto giovedì dopo la diagnosi di SLA e aveva già girato alcune scene di Euphoria 3, terminate a fine 2025. L’attore, noto per il ruolo di Cal Jacobs, aveva ripreso il lavoro pochi mesi dopo la scoperta della malattia.
Eric Dane, volto noto della serie Euphoria, aveva completato parte delle riprese della terza stagione prima della sua morte, avvenuta giovedì. L’attore aveva lavorato agli episodi già pronti, con le registrazioni concluse verso la fine del 2025.
Nella serie interpretava Cal Jacobs, padre problematico di Nate, personaggio segnato da relazioni segrete e da un rapporto difficile con l’alcol, elementi che spesso sfociavano in comportamenti violenti e imprevedibili.
La diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica era arrivata nell’aprile 2025. Nonostante la malattia, Dane aveva deciso di tornare subito sul set, portando avanti il suo impegno professionale.
Già nel 2022 aveva anticipato che il pubblico avrebbe visto per il suo personaggio un momento di verità e una possibile redenzione, aprendo a sviluppi centrali nella nuova stagione.
La terza stagione della serie è attesa in streaming dal 12 aprile. L’attore è morto nel pomeriggio, circondato dai familiari. La famiglia ha ricordato il suo impegno nella sensibilizzazione sulla SLA e nel sostegno alla ricerca.