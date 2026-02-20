È morto Eric Dane, addio al dottor Sloan di Grey's Anatomy

Eric Dane è morto a 53 anni per Sla dopo una diagnosi resa pubblica nel 2025, lasciando la moglie e due figlie. Negli ultimi mesi aveva perso l’uso del braccio destro e si era impegnato nella raccolta fondi per la ricerca.

Eric Dane è morto a 53 anni. L’attore statunitense, noto al grande pubblico per il ruolo di Mark Sloan in Grey's Anatomy, era affetto da Sla. La notizia è stata confermata dalla portavoce Melissa Bank, che ha spiegato come l’attore abbia trascorso gli ultimi giorni accanto alla famiglia e agli amici più stretti.

Dane si è spento circa dieci mesi dopo aver reso pubblica la diagnosi. Nell’aprile del 2025 aveva raccontato di convivere con la Sla, una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni e porta alla progressiva paralisi dei muscoli volontari.

In un’intervista televisiva aveva descritto il momento in cui aveva scoperto la malattia e l’impatto nella vita quotidiana. Aveva parlato apertamente della perdita di funzionalità del braccio destro, spiegando che la condizione si faceva sentire già dal risveglio.

Dopo aver reso pubblica la sua situazione, l’attore aveva scelto di esporsi per sostenere la ricerca. Si era definito prima di tutto un padre e un uomo alle prese con la malattia, invitando a intensificare gli sforzi per trovare una cura e fermare la progressione della malattia.