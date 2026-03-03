Petrolio sopra 80 dollari dopo l'attacco all'Iran, rincari su benzina e diesel

L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran fa salire il prezzo del petrolio per timori sullo Stretto di Hormuz. Il Brent supera gli 80 dollari e in Italia scattano rincari su benzina e diesel, con aumenti fino a sei centesimi al litro.

