Pistoia, arrestato 50enne per migliaia di file pedopornografici

Un 50enne di Pistoia è stato arrestato per possesso di migliaia di file pedopornografici dopo una segnalazione internazionale arrivata alla polizia postale che ha fatto scattare le indagini informatiche.

Un uomo di 50 anni, residente a Pistoia, è finito in manette con l’accusa di detenere un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L’intervento è nato da una segnalazione trasmessa attraverso i canali di cooperazione tra forze di polizia straniere e italiane.

L’input è arrivato al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, struttura del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Da lì sono partiti gli accertamenti affidati al Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, che ha monitorato movimenti sospetti in rete legati alla condivisione di file illeciti.

Gli investigatori hanno individuato attività di upload di immagini e video che ritraevano minori tra i 4 e i 17 anni. Attraverso analisi tecniche e verifiche sugli account utilizzati per caricare il materiale, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Firenze ha disposto una perquisizione domiciliare e informatica. Gli agenti, con il supporto di personale specializzato di Firenze e Pistoia, hanno sequestrato computer, supporti digitali e altri dispositivi in uso al 50enne.

Una prima analisi dei contenuti archiviati ha portato alla scoperta di migliaia di file multimediali con minori ritratti nudi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il ritrovamento del materiale ha fatto scattare l’arresto in flagranza.