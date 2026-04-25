Arrestato con 400 foto e 100 video pedopornografici, 35enne scarcerato dal Gip a Napoli

Un uomo di 35 anni del Sannio è stato arrestato per materiale pedopornografico trovato su telefono e pc, ma il giudice lo ha rimesso in libertà. Nel dispositivo c’erano centinaia di file con minori, alcuni anche condivisi online.

Un uomo di 35 anni originario del Sannio è finito in manette dopo un’indagine della polizia postale, che lo ha individuato per la detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione, gli agenti hanno sequestrato un telefono cellulare e un computer contenenti centinaia di file illeciti.

All’interno dei dispositivi sono state trovate circa quattrocento fotografie e un centinaio di video che ritraevano bambine coinvolte in atti sessuali. Parte di questo materiale sarebbe stato anche condiviso online, elemento che ha fatto scattare l’approfondimento investigativo coordinato dalla Procura di Napoli.

Dopo l’arresto, la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari Maria Amoruso ha però convalidato il fermo senza disporre ulteriori misure restrittive, decidendo per la scarcerazione dell’uomo.

Davanti al giudice, il 35enne ha sostenuto di aver accumulato quei contenuti in un momento di confusione personale, versione che è stata messa agli atti nel corso dell’udienza di convalida.