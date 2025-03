Milano: 50enne tenta di rapire due bambine davanti a scuola elementare, arrestato

Questa mattina un uomo di 50 anni è stato arrestato a Milano per tentato sequestro di persona e sottrazione di minore. L'episodio è avvenuto presso la scuola primaria Cabrini, situata in via delle Forze Armate, nel quartiere Baggio.

Intorno alle 7:30, durante l'orario di ingresso a scuola, l'uomo si è avvicinato a una madre che, insieme alle sue figlie gemelle di 10 anni, era seduta ai tavolini di un bar vicino all'istituto. Dopo aver fissato insistentemente le bambine, ha tentato di afferrarle per le braccia. La madre ha reagito prontamente, urlando e mettendo in fuga l'aggressore.

Successivamente, il 50enne ha cercato di avvicinare altri bambini accompagnati dai genitori, ma è stato nuovamente respinto. Si è quindi diretto verso la scuola, riuscendo a entrare mescolandosi tra gli alunni. All'interno dell'edificio, ha dichiarato al personale scolastico: "Voglio un bambino".

I collaboratori scolastici hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l'uomo. Dalle prime informazioni, risulta che il 50enne fosse già noto alle autorità per comportamenti analoghi e che fosse in cura presso un Centro Psicosociale per problemi psichiatrici.

L'uomo è attualmente accusato di tentato sequestro di persona e sottrazione di minore. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e verificare eventuali precedenti episodi simili.

