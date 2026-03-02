Morto Nitto Santapaola nel carcere di Opera, disposta l'autopsia

Nitto Santapaola è morto nel carcere di Opera a 87 anni per cause da accertare, mentre era detenuto al 41 bis. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

Nitto Santapaola, storico esponente della mafia catanese, è morto lunedì 2 marzo nel carcere di Opera, a Milano. Aveva 87 anni ed era sottoposto al regime di 41 bis, riservato ai detenuti considerati più pericolosi. Le cause della morte non sono ancora state rese note. La Procura di Milano ha deciso di disporre l’autopsia per accertare con precisione cosa abbia portato al decesso del boss, da anni in carcere dopo una lunga latitanza. Leggi anche: Firenze - Certaldo, 37enne trovato morto in casa con ferite da coltello: disposta autopsia Figura centrale di Cosa Nostra in Sicilia orientale, Santapaola era ritenuto uno dei capi più violenti dell’organizzazione. La sua cattura risale al 18 maggio 1993, quando venne trovato in un casolare a Mazzarrone, nel Catanese, dopo oltre undici anni di fuga. Da allora era rimasto detenuto, scontando diverse condanne. Negli ultimi anni si trovava nel penitenziario milanese di Opera, dove è avvenuto il decesso.

