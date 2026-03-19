Bimbo di 14 mesi morto a Udine dopo malore improvviso, disposta autopsia

Francesco Tommasini è morto a 14 mesi dopo un peggioramento improvviso dei sintomi influenzali durante il ricovero, lasciando i genitori in attesa dell’autopsia che chiarirà cosa è accaduto.

Francesco Tommasini, appena 14 mesi, è morto nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale di Udine dopo un rapido aggravamento delle sue condizioni. Il piccolo, che fino al giorno prima mostrava solo sintomi influenzali, è deceduto nonostante i tentativi dei medici. L’autopsia dovrà chiarire le cause di una morte che al momento resta senza spiegazione.

Fino a domenica nulla faceva pensare a un quadro grave. Qualche linea di febbre e i disturbi tipici di stagione, comuni tra i bambini. Lunedì però la situazione è cambiata all’improvviso: il bambino ha smesso di mangiare e le sue condizioni sono peggiorate in poche ore, spingendo i genitori a correre al pronto soccorso di San Daniele del Friuli.

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I medici hanno subito capito che la situazione era critica e hanno disposto il trasferimento urgente a Udine. Nonostante l’intervento rapido e le cure, il piccolo ha perso conoscenza ed è morto intorno all’una di notte. Il peggioramento è stato fulmineo e ha lasciato senza risposte sia i familiari sia il personale sanitario.

Il padre, Ilario Tommasini, ha raccontato il dolore con poche parole: il figlio “era sempre stato bene” e nulla faceva pensare a un esito così drammatico. Ora la famiglia attende gli accertamenti medico-legali, mentre la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria prima del funerale.

La vicenda ha colpito profondamente Majano e tutto il territorio friulano. I genitori, entrambi legati al mondo del rugby, sono molto conosciuti. Ilario ha giocato a lungo tra Udine e Pordenone e ha allenato il Villorba femminile, mentre Elisa Forte è stata campionessa d’Italia nel 2019. Il cordoglio è arrivato da società sportive, amici e istituzioni, che si sono stretti attorno alla famiglia in queste ore difficili.