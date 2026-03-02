WWE 2K26 si mostra su ESPN con nuove superstar e trailer King of Kings

WWE 2K26 si mostra su ESPN con uno speciale dedicato al roster e alle novità del gioco, presentato da Joe Tessitore e arricchito dalla presenza di star come Triple H e Kevin Owens.

WWE 2K26 è stato protagonista di uno speciale televisivo andato in onda su ESPN, dove sono state svelate le valutazioni ufficiali delle Superstar e parte delle novità presenti nel nuovo capitolo del videogioco. Alla conduzione Joe Tessitore, affiancato in studio da Big E e Kevin Owens.

Nel corso della trasmissione sono intervenuti diversi volti noti del mondo del wrestling e dello spettacolo. Tra gli ospiti, Triple H, Logan Paul, Joe Hendry, Chelsea Green e Paul Heyman, che hanno contribuito a presentare contenuti e aggiornamenti legati al titolo.

Il roster del gioco supera i 400 personaggi giocabili e include anche nuovi ingressi. Tra questi figurano Jelly Roll e i wrestler della AAA Pagano e Lady Shani, oltre ad altri nomi che saranno introdotti successivamente tramite le Stagioni Premium del Ringside Pass.

È stato inoltre diffuso il trailer della King of Kings Edition, che mostra in chiave cinematografica alcuni contenuti esclusivi e bonus previsti per questa versione. La narrazione è affidata direttamente a Triple H, che accompagna le immagini con la sua voce.

Il nuovo capitolo della serie promette quindi un’offerta ampia e in continuo aggiornamento, con contenuti aggiuntivi previsti anche dopo il lancio ufficiale del gioco.